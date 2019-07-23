Катер отрезал ногу плавающему в море мужчине в Крыму

В крымской Алуште в июле катер наехал на купающегося в море 48-летнего мужчину

Турист плавал в 120 метрах от берега, когда на него наехал высокоскоростной двухмоторный катер Redlan, которым управлял 27-летний местный житель.

Полицейские установили, что пострадавший купался в зоне, запрещенной для купания, при этом не огороженной буйками. Отдыхающий был незаметен для катера, который двигался на большой скорости. Кроме того, он не обозначил себя ярким буйком для плавания на открытой воде.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи установили, что у туриста травматическая ампутация голени левой ноги.

По факту происшествия полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.