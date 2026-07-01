В Краснодаре сократилось количество работающих АЗС: обстановка на заправках 1 июля
По состоянию на 1 июля в Краснодаре работают только 44 автозаправочные станции
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что по состоянию на 1 июля в Краснодаре работают только 44 АЗС.
Где есть топливо:
- АИ-92 в наличии на 39 объектах;
- АИ-95 можно найти на 39 точках;
- АИ-100 доступен на 21 заправке;
- дизельное топливо (ДТ) есть в наличии на 34 станциях.
На некоторых заправках топливо наливают только в баки — в канистры не отпускают. Также сообщается, что 62 АЗС временно приостановили продажу горючего, а еще восемь закрылись на ремонт или ребрендинг.
За сутки ситуация с бензином в Краснодаре ухудшилась. Накануне, 30 июня, в городе работали 52 автозаправочные станции, а приостановили отпуск горючего 54. В понедельник, 29 июня: 56 и 50 АЗС соответственно.
Городские власти заявили, что пытаются стабилизировать ситуацию. Также чиновники просят жителей не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.
Как писали Юга.ру, российские власти готовы на время вернуть бензин «Евро-2», от которого отказались 13 лет назад из-за неэкологичности.
Все материалы по теме: