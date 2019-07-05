СМИ: Две женщины погибли при опрокидывании катера под Джубгой
Источники СМИ сообщают, что при опрокидывании прогулочного катера под Джубгой в Краснодарском крае погибли два человека
ТАСС сообщает о гибели двух человек со ссылкой на источник в экстренных службах Южного федерального округа. «Интерфаксу» эту информацию подтвердил источник в краевом минздраве. «Кубанские новости» пишут со ссылкой на очевидцев, что медикам не удалось спасти двух женщин. По информации издания, одна из возможных причин ЧП — перегрузка судна.
В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ ранее сообщили порталу Юга.ру, что следователи установят точную информацию о жертвах ЧП, когда прибудут на место происшествия.
Как писали Юга.ру, прогулочный катер с 43 людьми на борту перевернулся в акватории Черного моря в 100 метрах от берега Джубги 5 июля. Спасатели доставили на берег 37 человек, еще шестерых, по информации очевидцев, подобрали проходящие суда, их местонахождение устанавливается.
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Катамаран с людьми перевернулся в Чёрном море. ЧП случилось на Чёрном море в Джубге, в сотне метров от берега дикого пляжа. Перевернулся катамаран на борту которого находились 43 человека. Многие смогли доплыть до берега. Двух женщин медики пытались откачать на борту спасательного катера, но они скончались не приходя в сознание. #livecorr #новости #краснодар #джубга #черноеморе
Напомним, в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, в том числе шквалистому ветру.
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