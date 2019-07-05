СМИ: Две женщины погибли при опрокидывании катера под Джубгой

Краснодарский край

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Источники СМИ сообщают, что при опрокидывании прогулочного катера под Джубгой в Краснодарском крае погибли два человека

ТАСС сообщает о гибели двух человек со ссылкой на источник в экстренных службах Южного федерального округа. «Интерфаксу» эту информацию подтвердил источник в краевом минздраве. «Кубанские новости» пишут со ссылкой на очевидцев, что медикам не удалось спасти двух женщин. По информации издания, одна из возможных причин ЧП — перегрузка судна.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ ранее сообщили порталу Юга.ру, что следователи установят точную информацию о жертвах ЧП, когда прибудут на место происшествия.

Как писали Юга.ру, прогулочный катер с 43 людьми на борту перевернулся в акватории Черного моря в 100 метрах от берега Джубги 5 июля. Спасатели доставили на берег 37 человек, еще шестерых, по информации очевидцев, подобрали проходящие суда, их местонахождение устанавливается.

Напомним, в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, в том числе шквалистому ветру.

Происшествия смерть Туапсинский район Черное море
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