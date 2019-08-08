Двое мужчин на гидроцикле сбили женщину на SUP-серфе в Крыму

В крымской Ялте в августе 48-летняя местная жительница пострадала от гидроцикла, катаясь в море на SUP-серфе

Несчастный случай произошел напротив пляжа «Актер», в 30 метрах от берега. Владелец гидроцикла передал его двум мужчинам. Они не справились с управлением и наехали на женщину, катающуюся на SUP-серфе. Врачи диагностировали у нее колотую рану левого бедра и ушиб правой стопы.

В связи с происшествием полицейские должны были изъять гидроцикл. Однако они не смогли сразу вывезти его на специальную площадку. Узкий выезд с места стоянки неизвестный водитель перегородил легковым автомобилем. На место вызвали экипаж государственной автомобильной инспекции. Специалисты эвакуировали легковушку на штрафстоянку.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Владельцу гидроцикла грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 8 августа в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России.