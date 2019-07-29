Два человека погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле и врезавшись в натянутый трос
В Адлерском районе Сочи 29 июня двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле
По словам очевидцев, инцидент произошел в море в районе Имеретинской низменности около 16 часов.
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«По предварительным данным, при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей города Сочи произошло столкновение гидроцикла с тросом, натянутым между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке, в результате чего водитель гидроцикла и пассажир погибли», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Подробности происшествия выясняются, проводится проверка.
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В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту гибели двух молодых мужчин при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей города Сочи ⠀ Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту гибели двух молодых мужчин при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей города Сочи. ⠀ По предварительным данным, 29 июля 2019 года, примерно в 16 часов, при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей городаСочи произошло столкновение гидроцикла с тросом, натянутым между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке, в результате чего водитель гидроцикла и пассажир погибли. ⠀ В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа для осмотра места происшествия, опроса очевидцев произошедшего, назначения судебно-медицинских экспертиз, проведения других проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. ��: CHP_SOCHI ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар
Как сообщали Юга.ру, в июле власти Сочи пообещали сделать проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми после ЧП у поселка Джубга, где перевернулся прогулочный катер «Атолл» и погибли две женщины. Следователи тогда возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). А власти Краснодарского края задумались о законодательном регулировании коммерческой деятельности маломерных судов.
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