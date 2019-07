Два человека погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле и врезавшись в натянутый трос

View this post on Instagram

В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту гибели двух молодых мужчин при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей города Сочи ⠀ Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту гибели двух молодых мужчин при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей города Сочи. ⠀ По предварительным данным, 29 июля 2019 года, примерно в 16 часов, при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей городаСочи произошло столкновение гидроцикла с тросом, натянутым между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке, в результате чего водитель гидроцикла и пассажир погибли. ⠀ В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа для осмотра места происшествия, опроса очевидцев произошедшего, назначения судебно-медицинских экспертиз, проведения других проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.