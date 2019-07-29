Два человека погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле и врезавшись в натянутый трос

В Адлерском районе Сочи 29 июня двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле

По словам очевидцев, инцидент произошел в море в районе Имеретинской низменности около 16 часов.

Читайте также: В Сочи участят проверки маломерных судов после ЧП в Джубге

«По предварительным данным, при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей города Сочи произошло столкновение гидроцикла с тросом, натянутым между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке, в результате чего водитель гидроцикла и пассажир погибли», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Подробности происшествия выясняются, проводится проверка.