В Краснодаре 1 июля почти 60 домов до вечера останутся без света. Список адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 1 июля в Краснодаре отключат электричество.



С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Войсковая, 14;

Красная, 133, 143/1, 143/3, 162, 164;

Производственная, 7/2;

Ставропольская, 143/1;

3-й Тихорецкий проезд, 6.

С 9:00 до 14:00 элетричества не будет на улицах: