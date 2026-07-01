В Краснодаре 1 июля почти 60 домов до вечера останутся без света. Список адресов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 1 июля в Краснодаре отключат электричество.

С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Войсковая, 14;
  • Красная, 133, 143/1, 143/3, 162, 164;
  • Производственная, 7/2;
  • Ставропольская, 143/1;
  • 3-й Тихорецкий проезд, 6.

С 9:00 до 14:00 элетричества не будет на улицах:

  • 9 мая, 3;
  • Северная, 495;
  • Филатова, 20.

Свет по графику:

А с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • 1 Мая, 381;
  • Базовская, 109, 124;
  • Буденного, 228;
  • Бургасская, 31/1, 31/2, 37/2, 54/4, 56, 82;
  • Гаражный переулок, 1, 5, 8, 10, 12/2, 12/3, 14/1;
  • Длинная, 188, 192, 225;
  • Зоологическая, 27;
  • Измаильская, 8, 15;
  • Куликово Поле, 25, 25/2, 29, 33;
  • Леваневского, 108;
  • Новокузнечная, 138, 143;
  • Ратной Славы, 33, 54;
  • Российская, 139, 253, 400, 432, 131/5, 131/7;
  • Рымнинская, 11;
  • Северная, 252;
  • Сергиевская, 49;
  • Ставропольская, 240, 242, 246;
  • Стасова, 149, 149/Б, 151;
  • 2-й проезд Стасова, 64;
  • Старокубанская, 91;
  • Урицкого, 20;
  • Шаляпина, 32, 33;
  • Шевкунова, 21, 22.

Как писали Юга.ру, жители Ейска подали в суд на «Газпром» из-за отключения горячей воды.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

В Краснодаре 1 июля почти 60 домов до вечера останутся без света. Список адресов
Чеченский блогер якобы купил редкий Bugatti Veyron у Криштиану Роналду. Оказалось, это неправда
Великий джазмен и плохой парень. В Краснодаре на лекции расскажут про Майлза Дэвиса
В Краснодарском театре драмы состоится премьера «сказки для взрослых» — спектакль о богах и доброй проститутке
В Краснодаре второй раз за день обнаружили обломки БПЛА
На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом появились делиниаторы и новая полоса

Лента новостей

Реклама на сайте