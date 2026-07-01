В Краснодаре 1 июля почти 60 домов до вечера останутся без света. Список адресов
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 1 июля в Краснодаре отключат электричество.
С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Войсковая, 14;
- Красная, 133, 143/1, 143/3, 162, 164;
- Производственная, 7/2;
- Ставропольская, 143/1;
- 3-й Тихорецкий проезд, 6.
С 9:00 до 14:00 элетричества не будет на улицах:
- 9 мая, 3;
- Северная, 495;
- Филатова, 20.
Свет по графику:
А с 9:00 до 17:00 по адресам:
- 1 Мая, 381;
- Базовская, 109, 124;
- Буденного, 228;
- Бургасская, 31/1, 31/2, 37/2, 54/4, 56, 82;
- Гаражный переулок, 1, 5, 8, 10, 12/2, 12/3, 14/1;
- Длинная, 188, 192, 225;
- Зоологическая, 27;
- Измаильская, 8, 15;
- Куликово Поле, 25, 25/2, 29, 33;
- Леваневского, 108;
- Новокузнечная, 138, 143;
- Ратной Славы, 33, 54;
- Российская, 139, 253, 400, 432, 131/5, 131/7;
- Рымнинская, 11;
- Северная, 252;
- Сергиевская, 49;
- Ставропольская, 240, 242, 246;
- Стасова, 149, 149/Б, 151;
- 2-й проезд Стасова, 64;
- Старокубанская, 91;
- Урицкого, 20;
- Шаляпина, 32, 33;
- Шевкунова, 21, 22.
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