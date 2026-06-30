Жители Адыгеи пожаловались на «зловонный портал» — компостную яму, которую утилкомпания выкопала рядом с их домами

Жители хутора Пикалин в Адыгее уже долгое время жалуются на запах от ямы с останками животных. Власти говорят, что все в порядке

30 июня телеграм-канал Baza сообщил о жалобах жителей адыгейского хутора Пикалин на «зловонный портал» — компостную яму, которую вырыли в 300 метрах от жилого сектора. Ее выкопала компания по утилизации отходов «Утилитсервис-Юг».

По словам местных жителей, яма заполнена внутренностями и костями животных и ничем не прикрыта. Из-за жары останки гниют и издают сильный запах, а также привлекают мух, которые заполонили в том числе и весь Пикалин.

При этом проблема существует уже давно. Жители неоднократно жаловались на яму, однако «Утилитсервис-Юг» ее не засыпает, а только привозит новые отходы. По данным хуторян, проверки надзорных органов не дали результата.