Жители Адыгеи пожаловались на «зловонный портал» — компостную яму, которую утилкомпания выкопала рядом с их домами

Адыгея

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала Baza
    © Скриншоты фото из телеграм-канала Baza

Жители хутора Пикалин в Адыгее уже долгое время жалуются на запах от ямы с останками животных. Власти говорят, что все в порядке

30 июня телеграм-канал Baza сообщил о жалобах жителей адыгейского хутора Пикалин на «зловонный портал» — компостную яму, которую вырыли в 300 метрах от жилого сектора. Ее выкопала компания по утилизации отходов «Утилитсервис-Юг».

По словам местных жителей, яма заполнена внутренностями и костями животных и ничем не прикрыта. Из-за жары останки гниют и издают сильный запах, а также привлекают мух, которые заполонили в том числе и весь Пикалин.

При этом проблема существует уже давно. Жители неоднократно жаловались на яму, однако «Утилитсервис-Юг» ее не засыпает, а только привозит новые отходы. По данным хуторян, проверки надзорных органов не дали результата.

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Baza связался с гендиректором «Утилитсервис-Юг» Валерием Сорокиным. Он назвал жалобы жителей клеветой и заявил, что компания использует современные технологии, которые позволяют хранить отходы герметично.

По словам Сорокина, отходы перерабатываются в изолированных емкостях с биопрепаратами, поэтому распространения запаха или контакта с почвой быть не может.

В телеграм-канале добавили, что проверки Россельхознадзора не выявили никаких нарушений. Однако в сентябре 2025 года прокуратура дважды выносила компании предостережения, которые позже были устранены.

Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что полигон в Ростовской области, куда свозили мазут из Анапы, продолжает работать после отзыва разрешения.

Адыгея Мусор Прокуратура Россельхознадзор Экология

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Жители Адыгеи пожаловались на «зловонный портал» — компостную яму, которую утилкомпания выкопала рядом с их домами
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