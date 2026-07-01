Чеченский блогер якобы купил редкий Bugatti Veyron у Криштиану Роналду. Оказалось, это неправда

Суперкар Асхаба Тамаева, оцененный в миллионы рублей, долгое время числился в федеральном розыске

30 июня телеграм-канал SHOT сообщил, что Bugatti Veyron, которым хвастался чеченский блогер Асхаб Тамаев, не имеет никакого отношения к Криштиану Роналду. Более того, редкий суперкар, оцененный в миллионы рублей, долгое время числился в федеральном розыске, а его настоящим владельцем оказался осужденный мошенник. Как выяснили журналисты, автомобиль принадлежал дагестанцу Тимуру Ахмедову, который приобрел его в 2013 году через финансовую пирамиду. Впоследствии его приговорили к семи годам лишения свободы. На время следствия Ахмедов попросил знакомого спрятать машину. Так Bugatti оказался на подземной парковке одного из московских ЖК, а в Дагестане числился в розыске.

После освобождения Ахмедов покинул Россию. А в начале 2026 года его Bugatti появился на рынке — автомобиль выставили на продажу за 130 млн рублей. Покупателем выступил Асхаб Тамаев. Получив машину, блогер кардинально изменил ее облик: кузов оклеили пленкой, а салон перешили в стилистике CR7, чтобы создать иллюзию, будто суперкар когда-то принадлежал самому португальскому футболисту. В своем блоге Тамаев уверял подписчиков, что купил автомобиль за 9 млн долларов (почти 693 млн рублей) и приобрел его напрямую у Криштиану Роналду. Для убедительности он демонстрировал футбольную форму и мяч, называя их подарками от окружения звезды. Однако SHOT нашел магазин, где были приобретены эти вещи. Продавцы подтвердили, что футболку за 16 тыс. 900 рублей и мяч за 15 тыс. 900 рублей купил один и тот же человек. Напомним, портал sports.ru писал, что 30 апреля Асхаб Тамаев записал видеообращение к Роналду. В нем блогер заявил, что готов заплатить «любую сумму» за Bugatti из коллекции футболиста. Позже Тамаев пожаловался, что португалец якобы угрожает ему блокировкой в соцсети из-за спама в личных сообщениях. Вскоре команда Роналду подала на блогера в суд за разглашение переписки. Представители футболиста выдвинули условие: если Тамаев удалит компрометирующие видео, то сможет приобрести лимитированную версию Bugatti. Позже Тамаев заявил, что сделка состоялась.