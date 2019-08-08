СК: Водители автобуса и легковушки, столкнувшихся под Новороссийском, предварительно, были трезвые

В Следственном комитете рассказали, что, по предварительным данным, водители, которые попали в ДТП под Новороссийском, не были пьяны

Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai, принадлежащий санаторию Федеральной налоговой службы, столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. В результате погибли три пассажира внедорожника — 40-летняя женщина и два ребенка (10 и 16 лет). В больницу попали 44 человека.

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Элла Тюкова сообщила порталу Юга.ру, что, по предварительным данным, водители обоих транспортных средств были трезвы. Она отметила, что назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых можно будет точно сказать, в каком состоянии были водители.