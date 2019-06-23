Мэр Магаса пообещал забрать трех медведей, запертых в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области

Глава ингушского Магаса Беслан Цечоев хочет забрать трех медведей, которые заперты в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области

Издание RT 14 июня написало, что актеры оренбургского драмтеатра сняли видео о трех медведях, которые живут возле кафе «Искра». Оно находится на трассе Самара — Оренбург, недалеко от города Бузулук. На кадрах видно, что животные заперты в клетке. Отмечается, что их держат без воды. У входа в кафе висело объявление о продаже медведей. За каждого из них хозяин кафе хочет 100 тыс. рублей. Мужчина в телефонном разговоре рассказал RT, что около семи лет назад купил медвежат. Предыдущие хозяева держали животных на цепи. Однако сейчас хозяин кафе к ним охладел. По словам владельца кафе, если медведей не заберут до осени, он продаст их на шкуры и мясо.

Мэр Магаса написал на своей странице в инстаграме, что готов забрать животных. Он отметил, что история с тремя медведями впечатлила его. «Три медведя в клетках, оставленные на дороге между Самарой и Оренбургом. Не просто брошенные на произвол судьбы, а обреченные на жестокую гибель! То, что рядом находится придорожное кафе, и посетители подбрасывают остатки еды сомнительного качества — столь же спасительно для них, как и чревато. Да и здесь возможность их пребывания поставлена под сомнение», — написал глава города. Цечоев заявил, что решение уже принято — в Магасе уже подготавливают место для содержания медведей. «Мы заберем этих медведей, приложим все усилия, чтобы адаптировать их к нормальным условиям жизни с помощью специалистов, а потом вернем в привычную им среду обитания», — добавил мэр Магаса.