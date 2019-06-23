Мэр Магаса пообещал забрать трех медведей, запертых в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области
Глава ингушского Магаса Беслан Цечоев хочет забрать трех медведей, которые заперты в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области
Издание RT 14 июня написало, что актеры оренбургского драмтеатра сняли видео о трех медведях, которые живут возле кафе «Искра». Оно находится на трассе Самара — Оренбург, недалеко от города Бузулук. На кадрах видно, что животные заперты в клетке. Отмечается, что их держат без воды.
У входа в кафе висело объявление о продаже медведей. За каждого из них хозяин кафе хочет 100 тыс. рублей. Мужчина в телефонном разговоре рассказал RT, что около семи лет назад купил медвежат. Предыдущие хозяева держали животных на цепи. Однако сейчас хозяин кафе к ним охладел. По словам владельца кафе, если медведей не заберут до осени, он продаст их на шкуры и мясо.
Мэр Магаса написал на своей странице в инстаграме, что готов забрать животных. Он отметил, что история с тремя медведями впечатлила его.
«Три медведя в клетках, оставленные на дороге между Самарой и Оренбургом. Не просто брошенные на произвол судьбы, а обреченные на жестокую гибель! То, что рядом находится придорожное кафе, и посетители подбрасывают остатки еды сомнительного качества — столь же спасительно для них, как и чревато. Да и здесь возможность их пребывания поставлена под сомнение», — написал глава города.
Цечоев заявил, что решение уже принято — в Магасе уже подготавливают место для содержания медведей.
«Мы заберем этих медведей, приложим все усилия, чтобы адаптировать их к нормальным условиям жизни с помощью специалистов, а потом вернем в привычную им среду обитания», — добавил мэр Магаса.
Как сообщали Юга.ру, три года в кабинете Цечоева в мэрии жил орел Алан — птица проходила реабилитацию. В 2018 году Алана отпустили на волю, а глава Магаса в открытом письме написал, что орел стал для него настоящим другом.
В 2018 году в Магасе планировали установить деревянные домики с подогревом для бездомных кошек.
Цечоев 1 мая 2019 года запретил установку в городе цирка-шапито. Позже он заявил, что в Магасе могут открыть цирк с голографическими животными вместо настоящих.
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