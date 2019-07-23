В Дагестане четырехлетняя девочка умерла от побоев мачехи
В Махачкале возбудили уголовное дело против женщины, избившей до смерти свою падчерицу
По данным следствия, 27 января около 16:00 36-летняя жительница поселка Сулак избила свою четырехлетнюю падчерицу. Девочку доставили в больницу, однако через несколько дней от полученных травм она умерла.
По данным проведенной судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка является насильственной и наступила из-за тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, повредившей головной мозг. Следствие установило, что девочку несколько раз ударили тупым предметом по голове. Также на теле ребенка нашли следы старых побоев.
Мачеху погибшей девочки задержали, против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть), сообщили 22 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Дагестан.
Как писали Юга.ру, в Ингушетии в начале июля арестовали 35-летнюю местную жительницу, которая избивала свою племянницу. Из семьи женщины забрали еще двух детей, у которых врачи не нашли серьезных травм и следов побоев, но выявили нарушения в развитии. Их мать хотят лишить родительских прав.
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