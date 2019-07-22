Власти Краснодара объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара 22 июля объявила в городе штормовое предупреждение из-за непогоды

«Внимание! Шторм! 22 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сообщила пресс-служба администрации Краснодара в своем телеграм-канале.

О штормовом предупреждении сообщили также в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю: в краевой столице 22 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и усилением ветра.

Однако по данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в понедельник днем будет облачно с прояснениями, температура воздуха поднимется до 28 °С. Вечером небо будет ясным, столбики термометров опустятся до 22 °С.

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Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре накануне объявили штормовое предупреждение из-за грозы с градом и сильным ветром. В краевой столице в воскресенье ливень подтопил дворы и дороги, из-за этого стояли трамваи. По данным властей, в этот день в городе выпала почти месячная норма осадков.

Кроме того, вечером жительница дома № 90 на улице Мира, крыша которого сгорела 4 июля, прислала в редакцию Юга.ру видео, на котором видно, как квартиры заливает водой.

В Адыгее из-за сильного ливня также подтопило несколько населенных пунктов.

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