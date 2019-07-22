В поселках Яблоновском и Энеме ливень подтопил придомовые территории

В Адыгее несколько населенных пунктов подтопило из-за сильного дождя 21 июля

Заявки о подтоплениях начали поступать спасателям 21 июля с 12:00. Больше всего от дождя пострадал поселок Яблоновский, сообщили порталу Юга.ру в комитете Республики Адыгея по делам ГО и ЧС.

По словам собеседника, на 15:00 зарегистрировали 32 сообщения о подтоплениях дворов в Яблоновском и 12 сообщений из Энема.

«Для ликвидации последствий подтопления в Яблоновском задействовано 4 единицы техники, в Энеме — две единицы», — сообщили в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.

Спецтехника продолжает работать. Все вопросы решаются в рабочем порядке, сообщил порталу Юга.ру глава поселка Яблоновский Заурдин Атажахов, который сейчас находится на месте ликвидации последствий подтопления дворов.