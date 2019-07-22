В поселках Яблоновском и Энеме ливень подтопил придомовые территории

Адыгея

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В Адыгее несколько населенных пунктов подтопило из-за сильного дождя 21 июля

Заявки о подтоплениях начали поступать спасателям 21 июля с 12:00. Больше всего от дождя пострадал поселок Яблоновский, сообщили порталу Юга.ру в комитете Республики Адыгея по делам ГО и ЧС.

По словам собеседника, на 15:00 зарегистрировали 32 сообщения о подтоплениях дворов в Яблоновском и 12 сообщений из Энема.

«Для ликвидации последствий подтопления в Яблоновском задействовано 4 единицы техники, в Энеме — две единицы», — сообщили в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.

Спецтехника продолжает работать. Все вопросы решаются в рабочем порядке, сообщил порталу Юга.ру глава поселка Яблоновский Заурдин Атажахов, который сейчас находится на месте ликвидации последствий подтопления дворов.

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре ливень подтопил дворы и дороги, местами встали трамваи. По данным властей, 21 июля в городе выпала почти месячная норма осадков. Кроме того, в краевой столице на 21 и 22 июля объявили штормовое предупреждение из-за грозы с градом и сильным ветром.

Вечером в этот же день жительница дома по ул. Мира, 90, крыша которого сгорела 4 июля, прислала в редакцию Юга.ру видео, на котором видно, как заливает водой квартиры.

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