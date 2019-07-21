В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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В Краснодаре 21-22 июля ожидаются грозы с градом и сильным ветром

«В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 21 июля, а также 22 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сообщает мэрия города.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.

По данным краевого гидрометцентра, в воскресенье в Краснодаре днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный с порывами. Температура воздуха днем — 24-26 °С.

Как писали Юга.ру, синоптики предсказали дождливую погоду и похолодание 20-21 июля во всем регионе.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения
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