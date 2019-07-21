Стали известны точные даты выхода на свободу Мамаева и Кокорина, и появилось видео из их барака
Телеведущая Ольга Скабеева встретилась в находящимися в колонии футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным и показала видео из их барака
Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале фотографии кроватей с табличками спортсменов в тюремной одежде. Из информации на табличках следует, что Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин — 7 декабря.
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Также она выложила часть репортажа из колонии, который выйдет в эфире «России-1» 21 июля в 20:00.
Скабеева сообщает, что футболистов определили в барак для благонадежных преступников, которые не нарушают режим. Всего в бараке с Кокориным и Мамаевым соседствуют 20 человек. По словам журналистки, среди них есть убийца, мошенник, распространитель наркотиков.
Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого они оказались под следствием.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины получили по 1,5 года лишения свободы. 4 июля всех троих этапировали в исправительную колонию в Белгороде.
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