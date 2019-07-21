Телеведущая Ольга Скабеева встретилась в находящимися в колонии футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным и показала видео из их барака

Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале фотографии кроватей с табличками спортсменов в тюремной одежде. Из информации на табличках следует, что Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин — 7 декабря.

Также она выложила часть репортажа из колонии, который выйдет в эфире «России-1» 21 июля в 20:00.

Скабеева сообщает, что футболистов определили в барак для благонадежных преступников, которые не нарушают режим. Всего в бараке с Кокориным и Мамаевым соседствуют 20 человек. По словам журналистки, среди них есть убийца, мошенник, распространитель наркотиков.