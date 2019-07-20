Минпромторг хочет разрешить магазинам не считать пиво алкоголем

Минпромторг уже вносил предложение, смягчающее одно из ограничений в продаже пива: разрешить продавать его ночью — в целях поддержать производителей алюминиевой продукции. Против инициативы выступила Федеральная антимонопольная служба. В свою очередь, правительство разрешило продавать слабый алкоголь на заправках — чтобы повысить рентабельность компаний-участников розничного топливного рынка.

Министерство предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания». Это слова из текста проекта Минпромторга о стратегии торговли на 2019 — 2025 годы, который оказался в распоряжении РБК . Документ готовят к согласованию в «заинтересованных ведомствах».

Вице-премьер Татьяна Голикова выступает скорее за усиление ограничений — так, в сентябре 2018 года она допускала, что возраст продажи алкоголя могут повысить с 18 лет до 21-22 года. Немногим ранее этого с просьбой об ужесточении антиалкогольных мер выступило Министерство здравоохранения. На позициях увеличения ограничений стояло и Законодательное собрание Краснодарского края: в ноябре 2018 года региональные депутаты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий продавать алкоголь по ночам даже в заведениях общественного питания. Правда, это не помешало краевому ЗСК уже в феврале 2019 года обсуждать идею увеличить время продажи алкоголя: разрешить продавать его не с 11:00 до 22:00, как сейчас, а с 8:00 до 23:00.

«Комендантский час» для пива как одно из последствий закона, приравнявшего его к крепким алкогольным напиткам, появился в России в 2012 году. Кубань была одним из полигонов для испытания этого закона: здесь время продажи алкоголя изменили еще в 2009-м.