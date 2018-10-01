Минпромторг предлагает разрешить продажу пива ночью, чтобы поддержать производителей, попавших под санкции

Минпромторг подготовил законопроект с поправками к 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Документ предлагает разрешить продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевых банках, а также снять запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках. Это необходимо, чтобы поддержать производителей алюминиевой продукции.

«Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», — приводит слова пояснительной записки законопроекта «Коммерсантъ».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против этой инициативы. Ведомство утверждает, что такие меры будут ущемлять интересы производителей других видов тары. Более того, это противоречит политике государства по поддержанию здорового образа жизни.

В России с 2013 года запрещено продавать алкоголь в киосках и ларьках, а также в ночное время с 23:00 до 8:00.

Единственный производитель алюминия в России — компания «Русал» Олега Дерипаски. В апреле Минфин США внес Дерипаску и его активы в санкционный список, запрещающий бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны.

Как сообщали Юга.ру, вице-премьер Татьяна Голикова допустила повышение возраста продажи алкоголя.