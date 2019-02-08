Власти Кубани предложили продавать алкоголь с утра пораньше

Власти Краснодарского края предложили увеличить период времени розничной продажи алкоголя

Законопроект 8 февраля обсудили депутаты Законодательного собрания края. Сейчас на Кубани алкоголь можно продавать с 11:00 до 22:00. Теперь предлагают изменить время и продавать спиртное с 8:00 до 23:00. Авторы инициативы считают, что это позволит вывести из оборота неучтенную и нелегальную продукцию, а также увеличить рост поступлений от налогов и акцизов. Об этом сообщил зампредседателя ЗСК Сергей Алтухов на своей странице в инстаграме.

Он привел статистику краевого МВД, связанную с незаконным оборотом алкоголя. Объем изъятой алкогольной продукции в прошлом году составил 1 млн 153 тыс. литров.

«Есть другая статистика, Всемирной организации здравоохранения, согласно которой один россиянин стал выпивать на 3,5 литра меньше, чем десять лет назад», — написал Алтухов.