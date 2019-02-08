Власти Кубани предложили продавать алкоголь с утра пораньше
Власти Краснодарского края предложили увеличить период времени розничной продажи алкоголя
Законопроект 8 февраля обсудили депутаты Законодательного собрания края. Сейчас на Кубани алкоголь можно продавать с 11:00 до 22:00. Теперь предлагают изменить время и продавать спиртное с 8:00 до 23:00. Авторы инициативы считают, что это позволит вывести из оборота неучтенную и нелегальную продукцию, а также увеличить рост поступлений от налогов и акцизов. Об этом сообщил зампредседателя ЗСК Сергей Алтухов на своей странице в инстаграме.
Он привел статистику краевого МВД, связанную с незаконным оборотом алкоголя. Объем изъятой алкогольной продукции в прошлом году составил 1 млн 153 тыс. литров.
«Есть другая статистика, Всемирной организации здравоохранения, согласно которой один россиянин стал выпивать на 3,5 литра меньше, чем десять лет назад», — написал Алтухов.
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Он отметил, что эта статистика касается только легального алкоголя. То есть, если учесть нелегальный алкоголь, данные будут отличаться.
Также инициативу просит поддержать Ассоциация кубанских производителей вина.
Алтухов уточнил, что нынешнее ограничение продажи алкоголя имеет положительные стороны. По статистике, которую привели на совещании представители здравоохранения, ограничение потребления алкоголя положительно влияет на здоровье населения.
Депутат добавил, что законопроект находится в стадии обсуждения.
Как сообщали Юга.ру, временные рамки продажи алкоголя на Кубани установили в декабре 2009 году.
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Власти Кубани предложили продавать алкоголь с утра пораньше
Время продажи алкоголя в крае хотят увеличить
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