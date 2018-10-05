Правительство разрешило продавать алкоголь на заправках

Автозаправочные станции смогут торговать алкоголем, чтобы ограничить рост цен на топливо

В сентябре состоялось совещание у вице-премьера Дмитрия Козака, на котором рассматривали предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС. Обсуждения велись в контексте стабилизации розничного топливного рынка с целью повысить рентабельность компаний. Правительство разрешило торговлю слабым алкоголем на заправках, пишут «Ведомости».

В январе 2017 года член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов предложил идеи поправок в закон о регулировании алкогольного рынка. Инициатива разрешает продавать алкоголь крепостью до 16,5% на АЗС. По мнению Орденова, запрет, введенный в 2011 году, неэффективен: алкоголь можно приобрести в обычных магазинах, часто находящихся вблизи заправок. Кроме того, число аварий не уменьшилось, в 2010 году было 11,8 тыс. ДТП, а в 2015 году — 16 тыс.

Партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин рассказал, что весной топливо резко подорожало, поэтому для АЗС возможность дополнительного заработка особенно актуальна. Разрешение продаж алкоголя на заправках — награда нефтяникам за сдерживание цен на топливо.

Аналитик АКРА Василий Танурков считает, что большую часть прибыли АЗС получают от продажи сопутствующих товаров. Старший вице-президент «Лукойла» по поставкам и продажам Вадим Воробьев заявил, что такие товары сейчас покрывают 33% расходов российских заправок «Лукойла». К 2020 году компания рассчитывает довести показатель до 50%, а в 2027 году — до 80%. По словам Воробьева, за рубежом эта цифра составляет 100%.

Как сообщали Юга.ру, 23 августа владельцы АЗС предупредили россиян о том, что скоро произойдет скачок цен на бензин. Вице-премьер Дмитрий Козак 27 августа рассказал, что в правительстве решили повысить акцизы на моторное топливо с 1 января 2019 года. Также он заявил, что цены на бензин не вырастут.