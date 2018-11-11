Депутаты ЗСК предложили запретить в России ночную продажу алкоголя в барах

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает продавать алкоголь в ресторанах общественного питания по ночам

Предложение внесли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края еще 29 октября. Согласно проекту, в России ограничат розничную продажу алкоголя в ночное время в кафе в многоквартирных домах, а также во встроенных или пристроенных к таким домам помещениях. Спиртными напитками перестанут торговать в общественных местах с 23:00 до 11:00.

Необходимость предложенных мер объясняется тем, что жители многоэтажек часто жалуются на посетителей мест общественного питания. По ночам отдыхающие не ограничиваются употреблением алкоголя в барах и кафе: они выходят во дворы домов, на детские площадки. Это нарушает тишину и покой жильцов, а также общественный и санитарный порядок.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что конфликты посетителей увеселительных заведений между собой и с жильцами домов — распространенное явление.