Депутаты ЗСК предложили запретить в России ночную продажу алкоголя в барах
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает продавать алкоголь в ресторанах общественного питания по ночам
Предложение внесли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края еще 29 октября. Согласно проекту, в России ограничат розничную продажу алкоголя в ночное время в кафе в многоквартирных домах, а также во встроенных или пристроенных к таким домам помещениях. Спиртными напитками перестанут торговать в общественных местах с 23:00 до 11:00.
Необходимость предложенных мер объясняется тем, что жители многоэтажек часто жалуются на посетителей мест общественного питания. По ночам отдыхающие не ограничиваются употреблением алкоголя в барах и кафе: они выходят во дворы домов, на детские площадки. Это нарушает тишину и покой жильцов, а также общественный и санитарный порядок.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что конфликты посетителей увеселительных заведений между собой и с жильцами домов — распространенное явление.
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