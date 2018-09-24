Голикова допустила повышение возраста продажи алкоголя

Вся Россия

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России могут быть приняты меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции

Она подчеркнула, что одной из мер может стать повышение возраста покупателей алкоголя.

«Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», — сказала вице-премьер.

По ее словам, запреты дают эффект, но «важно их значение правильно доносить», сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальную розничную цену на пиво.

В августе Министерство здравоохранения РФ сообщило о необходимости ужесточения антиалкогольных мер.

Алкоголь
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