Голикова допустила повышение возраста продажи алкоголя

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России могут быть приняты меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции

Она подчеркнула, что одной из мер может стать повышение возраста покупателей алкоголя.

«Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», — сказала вице-премьер.

По ее словам, запреты дают эффект, но «важно их значение правильно доносить», сообщает RT.