Голикова допустила повышение возраста продажи алкоголя
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России могут быть приняты меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции
Она подчеркнула, что одной из мер может стать повышение возраста покупателей алкоголя.
«Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», — сказала вице-премьер.
По ее словам, запреты дают эффект, но «важно их значение правильно доносить», сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальную розничную цену на пиво.
В августе Министерство здравоохранения РФ сообщило о необходимости ужесточения антиалкогольных мер.
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