РПЛ начнет использовать систему видеоповторов с 21 июля

Российский футбольный союз получил все разрешения для использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) во 2-м туре РПЛ

«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и "Матч ТВ"», — говорится в сообщении РФС.

Первым матчем, на котором используют систему, станет «Динамо» — «Рубин». Он состоится 21 июля в Москве.

Тестирование видеоассистентов главных судей Международный совет футбольных ассоциаций одобрил в марте 2016 года. Тогда же Виталий Мутко, занимавший в то время пост главы РФС и министра спорта РФ, допустил вероятность внедрения системы на матчах РПЛ.