РПЛ начнет использовать систему видеоповторов с 21 июля
Российский футбольный союз получил все разрешения для использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) во 2-м туре РПЛ
«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и "Матч ТВ"», — говорится в сообщении РФС.
Первым матчем, на котором используют систему, станет «Динамо» — «Рубин». Он состоится 21 июля в Москве.
Тестирование видеоассистентов главных судей Международный совет футбольных ассоциаций одобрил в марте 2016 года. Тогда же Виталий Мутко, занимавший в то время пост главы РФС и министра спорта РФ, допустил вероятность внедрения системы на матчах РПЛ.
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Первым из российских клубов системой видеоповторов оснастили стадион «Краснодар», он использовал ее в офлайн-режиме. В мае 2017 года ФК «Краснодар» попросил РФС и премьер-лигу с сезона-2017/18 экспериментально ввести систему видеоповторов на своей арене, заявив, что «люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол». Спустя месяц РФС подал заявку на использование VAR на стадионах Кубка конфедераций и в Краснодаре, но позже было решено не вводить новшество в сезоне-2017/18.
В сентябре 2017-го Мутко сообщил, что «Краснодар» первым из клубов чемпионата России оснастит стадион системой VAR и будет пользоваться ей в офлайн-режиме.
Впервые систему VAR на арене «быков» запустили 3 декабря 2017 года в матче с «Ахматом». После этого на стадионе началось обучение арбитров и технического персонала РФС и РФПЛ работе с VAR на двух базах — в Москве и Краснодаре.
Систему также использовали в России на матчах Кубка конфедераций — 2017 и Чемпионата мира — 2018.
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