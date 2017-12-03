«Краснодар» одержал волевую победу над «Ахматом»
Футбольный клуб «Краснодар» 3 декабря провел матч 19‑го тура российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата»
Последний матч 2017 года на стадионе «быков» завершился со счетом 3:2.
На 29-й минуте полузащитник Антон Швец забил первый гол. На 36-й минуте Исмаэл выполнил подачу с 40 метров и удвоил преимущество гостей.
На 52-й минуте форвард «быков» Федор Смолов отыграл один мяч. Вскоре хозяева заработали пенальти, но Виталий Гудиев отразил удар Андреаса Гранквиста.
«По установке на матч Смолов был главным пенальтистом, а я — запасным, но так как мы заработали пенальти на Смолове — его завалили, он попросил пробить меня. Не забил, наверно, потому что обычно я выдерживаю паузу, а потом принимаю решение. В этот раз что-то пошло не так, я принял неправильное решение и пробил во вратаря. Но на самом деле это не так страшно, потому что более крутые игроки, чем я, иногда тоже не забивают пенальти. В конечном итоге это не помешало нам победить, и это самое главное», — прокомментировал Гранквист на послематчевом флеш-интервью.
На 68-й минуте Павел Мамаев сравнял счет. В конце основного времени гол Жоаозиньо принес «Краснодару» победу.
За весь матч арбитр показал желтые карточки девяти игрокам, в том числе капитану черно-зеленых. Для Гранквиста это было четвертое предупреждение в сезоне, таким образом, он пропустит следующий поединок.
С трибун за игрой наблюдали 19 тыс. 286 зрителей.
Перед началом матча капитану «Краснодара» вручили премию «Лига Fair Play». Эта награда стала для горожан третьей в сезоне.
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На этом матче впервые в чемпионате России протестировали систему видеоповторов. Позже на стадионе «Краснодара» российских арбитров начнут обучать работе с системой видеоассистентов.
Накануне молодежка «быков» разгромила грозненскую команду со счетом 8:1.
По итогам 19 туров «Краснодар» набрал 33 очка и занял пятое место в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» с 25 баллами расположился на седьмой строчке.
В 20-м туре черно-зеленые 10 декабря сыграют в гостях у пермского «Амкара», на следующий день бело-зеленые примут петербургский «Зенит». Затем команды уйдут на зимний перерыв. Чемпионат возобновится 4 марта.
Как сообщали Юга.ру, в матче первого тура чемпионата России «быки» в Грозном одолели «Ахмат» также со счетом 3:2.
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