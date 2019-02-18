В Краснодаре участники погони с перестрелкой на Тургенева получили от 3,5 до 17 лет колонии

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском краевом суде 18 февраля прошло заключительное заседание по делу о погоне с перестрелкой на улице Тургенева

На скамье подсудимых были 22-летний Никита Медведев, 26-летний Дмитрий Карачкин, 28-летний Владислав Гмыря и 24-летний Александр Муковоз. Их обвинили в покушении на убийство бывшего боксера Игоря Одношивкина и разбойном нападении на полицейских.

Медведеву назначили 17 лет колонии, Карачкину — 3,5 года. Гмырю, который был организатором группировки, приговорили к 8,5 годам колонии, бывшего лейтенанта полиции Муковоза — к 7 годам.

Читайте также:

Суд вынес приговор с учетом смягчающих обстоятельств: преступники возместили пострадавшим моральный ущерб, а у Карачкина несовершеннолетний ребенок-инвалид, передает канал «360».

Нападение на полицейских со стрельбой произошло в Краснодаре в конце августа 2018 года. На посту ДПС у въезда в Краснодар полиция остановила иномарку. Водитель машины открыл стрельбу, а пассажиры попытались убежать. Одного из них, Гмырю, задержали, второй скрылся. Водитель уехал, за ним устроили погоню.

На перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова машина попала в ДТП, водитель скрылся с ружьем. В салоне и багажнике автомобиля полицейские нашли оружие. Сбежавшего водителя Toyota Никиту Медведева задержали в ночь на 30 августа, в тот же день поймали Карачкина.

Позже стало известно, что Владислав Гмыря возглавлял запрещенную на территории РФ националистическую группировку «Пит Буль», в 2010 году его приговорили к шести годам колонии строгого режима по ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества) и ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В 2018 году ему предъявили обвинение в бандитизме.

Краснодар Стрельба Суд

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Эльбрусе обрушился ледник. Ученый рассказал, нормально ли это
Виновником ДТП с 10-летней погибшей девочкой-пешеходом в Сочи стал сотрудник полиции
Десятки школ и детских садов Крыма закрыли на карантин
Медведев утвердил порядок присвоения «звезд» гостиницам. Без них отели начнут штрафовать с 2020 году
Фанаты ФК «Кубань» разрисовали символикой клуба два трамвая
В Краснодаре машина сбила сотрудника ДПС

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале