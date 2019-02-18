В Краснодаре участники погони с перестрелкой на Тургенева получили от 3,5 до 17 лет колонии

В Краснодарском краевом суде 18 февраля прошло заключительное заседание по делу о погоне с перестрелкой на улице Тургенева

Медведеву назначили 17 лет колонии, Карачкину — 3,5 года. Гмырю, который был организатором группировки, приговорили к 8,5 годам колонии, бывшего лейтенанта полиции Муковоза — к 7 годам.

На скамье подсудимых были 22-летний Никита Медведев, 26-летний Дмитрий Карачкин, 28-летний Владислав Гмыря и 24-летний Александр Муковоз. Их обвинили в покушении на убийство бывшего боксера Игоря Одношивкина и разбойном нападении на полицейских.

Нападение на полицейских со стрельбой произошло в Краснодаре в конце августа 2018 года. На посту ДПС у въезда в Краснодар полиция остановила иномарку. Водитель машины открыл стрельбу, а пассажиры попытались убежать. Одного из них, Гмырю, задержали, второй скрылся. Водитель уехал, за ним устроили погоню.

На перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова машина попала в ДТП, водитель скрылся с ружьем. В салоне и багажнике автомобиля полицейские нашли оружие. Сбежавшего водителя Toyota Никиту Медведева задержали в ночь на 30 августа, в тот же день поймали Карачкина.

Позже стало известно, что Владислав Гмыря возглавлял запрещенную на территории РФ националистическую группировку «Пит Буль», в 2010 году его приговорили к шести годам колонии строгого режима по ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества) и ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В 2018 году ему предъявили обвинение в бандитизме.