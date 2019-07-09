В Краснодаре скопилась пробка на улице Северной из-за подготовки к вводу выделенной полосы
В Краснодаре утром 9 июля на улицах Северной, Фрунзе и Аэродромной произошел дорожный затор из-за ремонта светофоров и нанесения новой разметки
Власти Краснодара 8 июля сообщили о том, что на пересечении улиц Северной, Фрунзе и Аэродромной с 8 по 10 июля будут выключены восемь светофоров. Также в это время на проезжую часть будут наносить новую разметку и устанавливать дорожные знаки.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, к 10 июля специалисты планируют подготовить перекресток к введению выделенной полосы для общественного транспорта.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Краснодаре к 11:00 пробки составили четыре балла. Однако на улице Северной движение особенно затруднено: на карте улица выделена оранжевым и красным цветом. От Калининградской до Красной машины едут со скоростью 7-10 км/ч.
По Фрунзе пробка растянулась от Калинина и двигалась со скоростью 3 км/ч.
«Сегодня утром была жуткая пробка на Северной. На перекрестке с Аэродромной/Фрунзе рисуют новые переходы, регулируют движение», — рассказал порталу Юга.ру очевидец.
Как сообщали Юга.ру, с 10 июля по улице Аэродромной откроют прямое движение с поворотом налево, на Северную, минуя зеленый островок. При этом левый поворот с Северной на Аэродромную запретят.
Кроме того, на Северной с 10 июля начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта. Ее откроют раньше времени из-за закрытия Яблоновского моста для большегрузов.
Всего в 2019 году власти Краснодара пообещали сделать выделенные полосы для общественного транспорта на пяти участках дорог.
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