В центре Краснодара на два дня выключили светофор

В Краснодаре на пересечении улиц Северной, Фрунзе и Аэродромной с 8 по 10 июля выключили светофор

До 18:00 10 июля на этом перекрестке не будут работать восемь светофоров для автомобилистов и десять — для пешеходов. Регулировкой транспортных и пешеходных потоков в эти дни займутся сотрудники ДПС.

Новые светофоры будут оснащены таймерами обратного отсчета. Также на проезжую часть нанесут разметку, в том числе «зебру», и установят дорожные знаки.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что с 10 июля на перекрестке изменят организацию дорожного движения в связи с введением выделенной полосы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.