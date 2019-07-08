В центре Краснодара на два дня выключили светофор
В Краснодаре на пересечении улиц Северной, Фрунзе и Аэродромной с 8 по 10 июля выключили светофор
До 18:00 10 июля на этом перекрестке не будут работать восемь светофоров для автомобилистов и десять — для пешеходов. Регулировкой транспортных и пешеходных потоков в эти дни займутся сотрудники ДПС.
Новые светофоры будут оснащены таймерами обратного отсчета. Также на проезжую часть нанесут разметку, в том числе «зебру», и установят дорожные знаки.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что с 10 июля на перекрестке изменят организацию дорожного движения в связи с введением выделенной полосы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«По улице Северной мы вводим выделенную полосу для общественного транспорта. К этому времени специалисты полностью заменят светофорный объект, срок эксплуатации которого подходит к концу, и произведут наладку нового оборудования», — рассказал Архипов.
На пересечении Северной, Аэродромной и Фрунзе изменят геометрию движения. С 10 июля по Аэродромной откроют прямое движение с поворотом налево, на Северную, минуя зеленый островок. При этом левый поворот с Северной на Аэродромную будет запрещен.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на улице Северной с 10 июля начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта. Ее откроют раньше времени из-за закрытия Яблоновского моста для большегрузов.
Всего в 2019 году власти Краснодара пообещали сделать выделенные полосы для общественного транспорта на пяти участках дорог.
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