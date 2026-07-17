На улице Вишняковой в Краснодаре начали ограничивать движение: схема перекрытий

Краснодарский край

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  • Пересечение улиц Кавказской и Вишняковой © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    Пересечение улиц Кавказской и Вишняковой © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

На улице Вишняковой в Краснодаре частично перекрыли и ограничили движение транспорта

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что 17 июля на улице Вишняковой ограничили движение транспорта. Это связано со строительством новой сети ливневой канализации.

Работы будут проходить в несколько этапов. Так, 17 июля на участке от улицы Ставропольской до Вишняковского моста для проезда закрыли левую полосу.

Схема ограничений

Схема ограничений

С 23 июля на участке от Ставропольской до Кавказской ограничат движение по правой полосе, а также перекроют проезд на участке от Кавказской до Адыгейской набережной.

Автомобилистов просят быть внимательными на этих участках и заранее планировать маршруты для объезда.

Напомним, что о начале строительства ливневой канализации на улице Вишняковой стало известно 17 июля. По данным властей, новая система должна ликвидировать подтопления во время сильных дождей, которые блокировали движение на этом участке.

Работы продлятся больше года. На протяжении всего этого периода для водителей будут действовать ограничения.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на пересечении улиц Буденного и Кирова на месяц ограничили движение транспорта.

Автомобили Город Дороги Краснодар Транспорт

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