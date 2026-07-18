В кинотеатре Краснодара покажут спектакль Театра имени Пушкина с Викторией Исаковой и Верой Алентовой

Произведение исследует природу любви, социального неравенства и тонких психологических манипуляций. Спектакль поставил режиссер Евгений Писарев, а главные роли исполнили Виктория Исакова и Вера Алентова.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 23 июля показ спектакля «Ложные признания» в постановке Московского драматического театра имени Пушкина. В основе лежит пьеса французского драматурга Пьера де Мариво, написанная в 1737 году.

В центре истории — молодой дворянин Дорант, который разорился, но влюбился в богатую вдову Араминту. Понимая, что их социальное положение делает такой союз почти невозможным, его бывший слуга Дюбуа разрабатывает сложный план. Он начинает искусно направлять события, подталкивая героев к нужным решениям.

Показ состоится 23 июля в кинотеатре «Монитор Сити». Подробности можно уточнить у организаторов.