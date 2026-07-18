В кинотеатре Краснодара покажут спектакль Театра имени Пушкина с Викторией Исаковой и Верой Алентовой
В краснодарском кинотеатре 23 июля покажут запись спектакля «Ложные признания» Московского драматического театра имени Пушкина (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 23 июля показ спектакля «Ложные признания» в постановке Московского драматического театра имени Пушкина. В основе лежит пьеса французского драматурга Пьера де Мариво, написанная в 1737 году.
Произведение исследует природу любви, социального неравенства и тонких психологических манипуляций. Спектакль поставил режиссер Евгений Писарев, а главные роли исполнили Виктория Исакова и Вера Алентова.
Комедия катастрофических масштабов:
В центре истории — молодой дворянин Дорант, который разорился, но влюбился в богатую вдову Араминту. Понимая, что их социальное положение делает такой союз почти невозможным, его бывший слуга Дюбуа разрабатывает сложный план. Он начинает искусно направлять события, подталкивая героев к нужным решениям.
Показ состоится 23 июля в кинотеатре «Монитор Сити». Подробности можно уточнить у организаторов.
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