В кинотеатре Краснодара покажут спектакль Театра имени Пушкина с Викторией Исаковой и Верой Алентовой

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к спектаклю «Ложные признания» © Скриншот с сайта theatrehd.com
    Кадр из трейлера к спектаклю «Ложные признания» © Скриншот с сайта theatrehd.com

В краснодарском кинотеатре 23 июля покажут запись спектакля «Ложные признания» Московского драматического театра имени Пушкина (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 23 июля показ спектакля «Ложные признания» в постановке Московского драматического театра имени Пушкина. В основе лежит пьеса французского драматурга Пьера де Мариво, написанная в 1737 году.

Произведение исследует природу любви, социального неравенства и тонких психологических манипуляций. Спектакль поставил режиссер Евгений Писарев, а главные роли исполнили Виктория Исакова и Вера Алентова.

Комедия катастрофических масштабов:

В центре истории — молодой дворянин Дорант, который разорился, но влюбился в богатую вдову Араминту. Понимая, что их социальное положение делает такой союз почти невозможным, его бывший слуга Дюбуа разрабатывает сложный план. Он начинает искусно направлять события, подталкивая героев к нужным решениям.

Показ состоится 23 июля в кинотеатре «Монитор Сити». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 июля посмотрят и обсудят фильм «Великий Гэтсби» с Ди Каприо.

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