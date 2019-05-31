В Краснодаре с улицы Северной запретят поворот налево на Аэродромную
В центре Краснодара в августе изменят организацию движения на перекрестке улиц Северной и Аэродромной
Новую транспортную схему 31 мая на брифинге представителям СМИ представил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
С улицы Аэродромной с августа можно будет проехать прямо с поворотом налево на улицу Северную. Однако поворот с улицы Северной налево на Аэродромную запретят. Теперь для того, чтобы попасть на нее, придется ехать по соседним улицам, например, по Севастопольской.
«Такое решение принято после проведенного анализа дорожно-транспортной ситуации на данном перекрестке. Предложенный вариант создаст лучшие условия для проезда пересечения улиц Северной и Аэродромной, поможет уменьшить заторовые и аварийные ситуации», — рассказал Архипов.
Он также пояснил, что на перекрестке организуют прямое движение по улице Аэродромной с поворотом налево с двух полос на Северную, минуя разворот. Кроме того, планируется обеспечить постоянный правый поворот с улицы Северной на Аэродромную и правый поворот с Аэродромной на Северную.
С этими изменениями на перекрестке также изменят организацию пешеходных переходов и отрегулируют работу светофоров. Они будут работать в двух фазах — для движения транспорта по улице Северной и для пропуска машин с Аэродромной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Работы начнутся в июле, действовать новая разметка начнет с начала августа.
И другие события Краснодара с 31 мая по 2 июня
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.