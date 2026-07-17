В Краснодаре откроются ярмарки выходного дня — публикуем адреса

18 июля в Краснодаре начнут работать ярмарки выходного дня по четырем адресам

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 18 июля откроются четыре ярмарки выходного дня по адресам: Бургасская, 31/1;

Восточно-Кругликовская, 38/5;

Героя Яцкова, 11;

Одесская, 48. Торговые точки будут работать с 08:00 до 15:00. Горожане смогут купить сезонные фрукты и ягоды: персики и нектарины, ежевику, крыжовник и другие, овощи, зелень, хлебобулочные изделия и бакалею.

Власти подчеркнули, что организаторы тщательно следят за соблюдением санитарных требований, а ветслужба Краснодара обеспечивает контроль качества сельхозпродукции. Напомним, 30 мая ярмарки выходного дня перешли на летний режим для обеспечения условий хранения продуктов и соблюдения температурного режима. Поэтому продавцы убрали часть продуктов с прилавков — мясо, птицу, рыбу и молочную продукцию.