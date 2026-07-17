В Краснодаре откроются ярмарки выходного дня — публикуем адреса

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

18 июля в Краснодаре начнут работать ярмарки выходного дня по четырем адресам

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 18 июля откроются четыре ярмарки выходного дня по адресам:

  • Бургасская, 31/1;
  • Восточно-Кругликовская, 38/5;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Одесская, 48.

Торговые точки будут работать с 08:00 до 15:00. Горожане смогут купить сезонные фрукты и ягоды: персики и нектарины, ежевику, крыжовник и другие, овощи, зелень, хлебобулочные изделия и бакалею. 

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Напомним, 30 мая ярмарки выходного дня перешли на летний режим для обеспечения условий хранения продуктов и соблюдения температурного режима. Поэтому продавцы убрали часть продуктов с прилавков — мясо, птицу, рыбу и молочную продукцию.

Как писали Юга.ру, в конце июня в Сочи запустили экскурсии в банановые теплицы.

Город Еда Краснодар Продукты питания Торговля Ярмарки

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