«Помогать бездомным животным — наш общий долг». Краснодарский край вошел в топ регионов-участников проекта «Корзина доброты»

Благотворительная инициатива «Корзина доброты» стартовала в 2018 году — именно тогда в «магазинах у дома» торговой сети «Пятёрочка» стали появляться яркие боксы для помощи бездомным животным.

Покупатели, приходившие в магазины, могли приобрести и положить в такой короб сухой корм, консервы, наполнители для лотка и другие зоотовары. С каждым годом количество боксов росло: на сегодняшний день их размещено уже более 500 штук в 36 регионах страны, и регулярную помощь получают 60 центров содержания бездомных собак и кошек.

В этом году в магазинах торговой сети прошли 8 благотворительных марафонов при участии более 400 добровольцев. Они дежурили в закассовых зонах, общались с покупателями и рассказывали об инициативе. Во время акций удалось собрать порядка 8 т корма и зоотоваров, еще более 7 т покупатели передали в качестве пожертвований в «Корзину доброты». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поддержки увеличился на четверть.