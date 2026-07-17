«Помогать бездомным животным — наш общий долг». Краснодарский край вошел в топ регионов-участников проекта «Корзина доброты»
Благотворительная инициатива «Корзина доброты» стартовала в 2018 году — именно тогда в «магазинах у дома» торговой сети «Пятёрочка» стали появляться яркие боксы для помощи бездомным животным.
Покупатели, приходившие в магазины, могли приобрести и положить в такой короб сухой корм, консервы, наполнители для лотка и другие зоотовары. С каждым годом количество боксов росло: на сегодняшний день их размещено уже более 500 штук в 36 регионах страны, и регулярную помощь получают 60 центров содержания бездомных собак и кошек.
В этом году в магазинах торговой сети прошли 8 благотворительных марафонов при участии более 400 добровольцев. Они дежурили в закассовых зонах, общались с покупателями и рассказывали об инициативе. Во время акций удалось собрать порядка 8 т корма и зоотоваров, еще более 7 т покупатели передали в качестве пожертвований в «Корзину доброты». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поддержки увеличился на четверть.
Лидерами по объему собранного корма стали Удмуртия и Челябинская область — жители каждого из этих регионов за полгода передали приютам примерно по 2 т помощи. В первую десятку самых активных субъектов также вошли Псковская (1,3 т) и Костромская (1,1 т) области, Татарстан (1 т), Ярославская (0,8 т), Московская (0,6 т), Вологодская (0,57 т) и Орловская (0,51 т) области, а также Краснодарский край (0,46 т).
«Главная проблема приютов для бездомных животных — острый недостаток ресурсов. Помочь им — наш общий долг, и важен абсолютно каждый вклад. За восемь лет инициатива превратилась в постоянно действующую систему поддержки бездомных животных, в которой принимают участие тысячи неравнодушных. Мы невероятно благодарны нашим гостям, партнерам и волонтерам. Этот проект живет и растет благодаря вашей отзывчивости», — отметила менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Пржевальская.
Читайте также:
По словам сооснователя благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлии Назаровой, корм — одна из самых крупных статей расходов российских приютов для животных: на него приходится до 40–50% всех регулярных затрат. Поэтому фонд развивает направление зооволонтерства, чтобы эффективнее обеспечивать животных питанием. Освободившиеся средства приюты направляют на развитие инфраструктуры, лечение и социализацию животных, а также поиск для них новых хозяев. По словам Назаровой, проект «Корзина доброты» делает благотворительность более доступной: покупатели могут помочь животным во время обычного похода в магазин, просто купив корм и оставив его в специальном боксе.
Сейчас на попечении проекта «Корзина доброты» находятся более 15 тысяч собак и 5 тысяч кошек. По приблизительным подсчетам, продуктовую помощь от торговой сети получают около 10% всех четвероногих питомцев, живущих в приютах. За все время существования инициативы было собрано почти 85 т помощи.