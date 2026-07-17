Бензиновый дайджест в курортных городах Кубани перед выходными: какие АЗС работают, какие лимиты?

Сочи

17 июля работают 50 АЗС. При этом на 30 станциях в одни руки отпускают не более 30 литров топлива и только в бак. На двух заправках «Роснефти» горючее продают только по топливным картам. Еще на двух АЗС «Лукойла» такое же ограничение действует на бензин.

АИ-100 есть на 25 станциях, АИ-95 — на 32, АИ-92 — на 33, дизель — на 39, а сжиженный газ доступен на 11 АЗС. Три заправки временно не отпускают топливо, а еще пять закрыты на плановый ремонт.

Анапа

Функционируют 27 АЗС. На 10 станциях бензин отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.

На 13 заправках действуют лимиты на заправку в бак:

АИ-95: на одной станции отпускают максимум по 20 литров на авто, еще на одной — по 24 литра.

АИ-92 и ДТ: на одной АЗС лимит составляет 26 литров, на семи станциях — 30 литров, еще на двух заправках — 40 литров.

ДТ: на семи заправках отпуск ограничен 50 литрами на машину, еще на трех — 60 литрами.

АИ-92 доступен на 22 АЗС, АИ-95 — на 23, АИ-100 есть только на одной заправке, дизельное топливо — на 24 АЗС.

Геленджик

В городе-курорте работают восемь автозаправочных станций, где топливо отпускают исключительно в баки в объеме до 30 литров на автомобиль. Из них АИ-95 есть в наличии на 3 АЗС, АИ-92 — на 3 АЗС, дизельное топливо (ДТ) — на 5 АЗС. Две станции в настоящий момент отпускают только дизель.