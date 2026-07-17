Бензиновый дайджест в курортных городах Кубани перед выходными: какие АЗС работают, какие лимиты?
Собрали актуальную информацию о работе заправок на курортах Краснодарского края 17 июля
Сочи
17 июля работают 50 АЗС. При этом на 30 станциях в одни руки отпускают не более 30 литров топлива и только в бак. На двух заправках «Роснефти» горючее продают только по топливным картам. Еще на двух АЗС «Лукойла» такое же ограничение действует на бензин.
АИ-100 есть на 25 станциях, АИ-95 — на 32, АИ-92 — на 33, дизель — на 39, а сжиженный газ доступен на 11 АЗС. Три заправки временно не отпускают топливо, а еще пять закрыты на плановый ремонт.
Анапа
Функционируют 27 АЗС. На 10 станциях бензин отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.
На 13 заправках действуют лимиты на заправку в бак:
- АИ-95: на одной станции отпускают максимум по 20 литров на авто, еще на одной — по 24 литра.
- АИ-92 и ДТ: на одной АЗС лимит составляет 26 литров, на семи станциях — 30 литров, еще на двух заправках — 40 литров.
- ДТ: на семи заправках отпуск ограничен 50 литрами на машину, еще на трех — 60 литрами.
АИ-92 доступен на 22 АЗС, АИ-95 — на 23, АИ-100 есть только на одной заправке, дизельное топливо — на 24 АЗС.
Геленджик
В городе-курорте работают восемь автозаправочных станций, где топливо отпускают исключительно в баки в объеме до 30 литров на автомобиль. Из них АИ-95 есть в наличии на 3 АЗС, АИ-92 — на 3 АЗС, дизельное топливо (ДТ) — на 5 АЗС. Две станции в настоящий момент отпускают только дизель.
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Новороссийск
Заправиться можно на 23 АЗС в пределах лимитов (от 20 до 60 литров в зависимости от заправки). АИ-100 в наличии на 1 АЗС, АИ-95 — на 8 АЗС, АИ-92 отпускают на 10 заправках, ДТ — на 20.
Заправки «Роснефти» в Цемдолине (у развязки на улице Ленина) и «Лукойла» на улице Суворовской работают только по топливным картам.
Еще 10 заправочных станций в городе временно приостановили отпуск топлива. Для местных аграриев власти выделили отдельные точки и время для заправки сельхозтехники.
Туапсинский район
Функционируют 16 АЗС. Для частных лиц действует лимит — не более 30 литров топлива на одну машину. Спецтранспорт и коммунальные машины заправляют без ограничений.
АИ-100 есть всего на 1 АЗС, АИ-95 — на 10, АИ-92 — на 7, дизельное топливо — на 9 АЗС.
Две станции закрыты, еще три временно не отпускают топливо.
Темрюкский район
Открыты 25 АЗС, но на многих из них собственники также ввели ограничения (отпуск только в баки, по картам или исключительно для спецмашин).
АИ-100 доступен на 6 АЗС, АИ-95 — на 20, АИ-92 — на 20, ДТ — на 20.
Четыре заправки временно закрыты.
Как писали Юга.ру, губернатор Кубани снова попросил Правительство РФ увеличить поставки топлива в регион.
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