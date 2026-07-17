L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря. В Геленджике пройдет фестиваль «Сезоны»
С 3 по 13 сентября на берегу Черного моря пройдет фестиваль актуальной культуры. Среди участников — рэпер L’One, театр кукол имени Образцова, независимое театральное объединение «Озеро», musicAeterna Dance и артисты Большого и Мариинского театров
Пресс-служба проекта Art Seasons сообщила Юга.ру, что с 3 по 13 сентября в Геленджике снова пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны».
В этом году программа заметно сместит фокус в сторону театра и танца, а музыкальные события дополнят основную афишу.
Музыка: L’One с хором и концерт пианиста Ильи Папояна
Откроет фестиваль 3 сентября большой концерт L’One (Левана Горозии) — один из самых заметных артистов российской хип-хоп-сцены 2010-х. Бывший участник группы Marselle и артист Black Star, он известен хитами «Все танцуют локтями» и «Тигр». Музыкант представит необычную программу: его песни прозвучат вместе с эстрадным хором.
10 сентября пройдет камерный концерт пианиста Ильи Папояна. Музыкант является лауреатом XVII Международного конкурса им. Чайковского и Международного конкурса им. Рахманинова.
Театр: «Маяковский», Образцов и новые театральные формы
Четыре спектакля привезет независимое театральное объединение «Озеро», созданное в Москве в 2024 году тремя выпускниками ГИТИСа. Коллектив переосмысляет классику и исследует новые формы театра.
4 сентября театр покажет спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Чехова режиссера Андрея Маника. В центре истории — не только мечты героинь о другой жизни, но и их попытка разобраться с прошлым, семейной памятью и собственными желаниями.
5 сентября зрители увидят спектакль «Ричард» — современную фантазию вокруг трагедии Шекспира. По сюжету обычный человек по имени Виктор живет с больной матерью, работает на нелюбимой работе. Однажды он сталкивается с неожиданным гостем: из купленного в кредит холодильника к нему выходит сам Ричард III.
8 сентября «Озеро» представит «Мертвые души» Гоголя. История Чичикова превращается в ироничное размышление о современных «сделках», человеческих слабостях и границе между живыми и мертвыми душами.
11 сентября труппа завершит показы спектаклем «Красная шапочка». Режиссер Гоша Мнацаканов обращается к знакомой сказке как к истории взросления и поиска правды.
6 и 7 сентября компания Art Seasons покажет спектакль «Маяковский. Встреча». В спектакле соединяются поэзия, музыка, хореография и документальные материалы.
Зрители услышат фрагменты из произведений Маяковского — «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», а также отрывки из повести Андрея Платонова «Котлован».
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему:
8 сентября Театр кукол имени Сергея Образцова представит спектакль «Я — Сергей Образцов», созданный по мотивам автобиографии знаменитого режиссера и основателя театра кукол. В постановке появляются известные образы — от Чарли Чаплина до Любови Орловой.
Евгений Цыганов играет самого Сергея Образцова. За эту работу актер получил премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа актера».
Современный танец: от Рахманинова до «Анны Карениной»
12 сентября труппа musicAeterna Dance покажет спектакль «Землетрясение», созданный вместе с норвежским хореографом Ю Стремгреном. Под романсы Сергея Рахманинова постановка превращается в историю о разрушении привычного порядка и попытке искусства удержать человека в момент перемен.
Финальным событием фестиваля 13 сентября станет танц-драма «До поезда осталось» театральной компании 2sisters. Спектакль по мотивам романа Толстого «Анна Каренина» рассказывает историю героини через движение и пластику.
Главные партии исполнят прима-балерина Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов.
Большой театр привезет в Геленджик запрещенный в советское время балет Шостаковича:
Программу фестиваля также дополнят бесплатные кинопоказы, которые в прошлые годы проходили на набережной. Расписание организаторы объявят позже. В рамках фестиваля также пройдут встречи, мастер-классы и другие события.
Фестиваль «Сезоны» впервые прошел в Геленджике в 2021 году. За несколько лет он стал одной из площадок, где встречаются современный театр, хореография и независимая музыка.
Как писали Юга.ру, музей МХАТ привезет в Краснодар выставку, посвященную Булгакову.