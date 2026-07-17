L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря. В Геленджике пройдет фестиваль «Сезоны»

С 3 по 13 сентября на берегу Черного моря пройдет фестиваль актуальной культуры. Среди участников — рэпер L’One, театр кукол имени Образцова, независимое театральное объединение «Озеро», musicAeterna Dance и артисты Большого и Мариинского театров

Пресс-служба проекта Art Seasons сообщила Юга.ру, что с 3 по 13 сентября в Геленджике снова пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны». В этом году программа заметно сместит фокус в сторону театра и танца, а музыкальные события дополнят основную афишу.

Музыка: L’One с хором и концерт пианиста Ильи Папояна Откроет фестиваль 3 сентября большой концерт L’One (Левана Горозии) — один из самых заметных артистов российской хип-хоп-сцены 2010-х. Бывший участник группы Marselle и артист Black Star, он известен хитами «Все танцуют локтями» и «Тигр». Музыкант представит необычную программу: его песни прозвучат вместе с эстрадным хором. 10 сентября пройдет камерный концерт пианиста Ильи Папояна. Музыкант является лауреатом XVII Международного конкурса им. Чайковского и Международного конкурса им. Рахманинова.

Театр: «Маяковский», Образцов и новые театральные формы Четыре спектакля привезет независимое театральное объединение «Озеро», созданное в Москве в 2024 году тремя выпускниками ГИТИСа. Коллектив переосмысляет классику и исследует новые формы театра. 4 сентября театр покажет спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Чехова режиссера Андрея Маника. В центре истории — не только мечты героинь о другой жизни, но и их попытка разобраться с прошлым, семейной памятью и собственными желаниями. 5 сентября зрители увидят спектакль «Ричард» — современную фантазию вокруг трагедии Шекспира. По сюжету обычный человек по имени Виктор живет с больной матерью, работает на нелюбимой работе. Однажды он сталкивается с неожиданным гостем: из купленного в кредит холодильника к нему выходит сам Ричард III. 8 сентября «Озеро» представит «Мертвые души» Гоголя. История Чичикова превращается в ироничное размышление о современных «сделках», человеческих слабостях и границе между живыми и мертвыми душами.



11 сентября труппа завершит показы спектаклем «Красная шапочка». Режиссер Гоша Мнацаканов обращается к знакомой сказке как к истории взросления и поиска правды.

Спектакль «Красная шапочка» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons

6 и 7 сентября компания Art Seasons покажет спектакль «Маяковский. Встреча». В спектакле соединяются поэзия, музыка, хореография и документальные материалы. Зрители услышат фрагменты из произведений Маяковского — «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», а также отрывки из повести Андрея Платонова «Котлован».

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8 сентября Театр кукол имени Сергея Образцова представит спектакль «Я — Сергей Образцов», созданный по мотивам автобиографии знаменитого режиссера и основателя театра кукол. В постановке появляются известные образы — от Чарли Чаплина до Любови Орловой. Евгений Цыганов играет самого Сергея Образцова. За эту работу актер получил премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа актера».

Евгений Цыганов в спектакле «Я — Сергей Образцов» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons

Современный танец: от Рахманинова до «Анны Карениной» 12 сентября труппа musicAeterna Dance покажет спектакль «Землетрясение», созданный вместе с норвежским хореографом Ю Стремгреном. Под романсы Сергея Рахманинова постановка превращается в историю о разрушении привычного порядка и попытке искусства удержать человека в момент перемен.

Танцевальный спектакль «Землетрясение» © Фото предоставлено пресс-службой Art Seasons

Финальным событием фестиваля 13 сентября станет танц-драма «До поезда осталось» театральной компании 2sisters. Спектакль по мотивам романа Толстого «Анна Каренина» рассказывает историю героини через движение и пластику. Главные партии исполнят прима-балерина Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

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Программу фестиваля также дополнят бесплатные кинопоказы, которые в прошлые годы проходили на набережной. Расписание организаторы объявят позже. В рамках фестиваля также пройдут встречи, мастер-классы и другие события. Фестиваль «Сезоны» впервые прошел в Геленджике в 2021 году. За несколько лет он стал одной из площадок, где встречаются современный театр, хореография и независимая музыка.