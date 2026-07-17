Предупреждать будут не всех. МЧС изменит систему оповещения при угрозе атаки БПЛА на Кубани

На Кубани уведомления об угрозе беспилотников будут получать только жители, находящиеся в зоне риска

17 июля начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил об изменениях в системе оповещения жителей об угрозе атак БПЛА. Его слова приводит «Коммерсант».

Теперь сообщения о беспилотной опасности будут получать не все жители Краснодарского края, как это было раньше, а только те, кто находится в зоне возможной угрозы.

По словам Клушина, ранее МЧС не могло оперативно определять территорию риска. Сейчас же в регионе работают спецподразделения, которые отслеживают воздушную обстановку и определяют районы возможного воздействия беспилотников.

При этом, если опасность будет распространяться на большую часть Краснодарского края, уведомления получат все жители региона.