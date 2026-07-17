Предупреждать будут не всех. МЧС изменит систему оповещения при угрозе атаки БПЛА на Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

На Кубани уведомления об угрозе беспилотников будут получать только жители, находящиеся в зоне риска

17 июля начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил об изменениях в системе оповещения жителей об угрозе атак БПЛА. Его слова приводит «Коммерсант».

Теперь сообщения о беспилотной опасности будут получать не все жители Краснодарского края, как это было раньше, а только те, кто находится в зоне возможной угрозы.

По словам Клушина, ранее МЧС не могло оперативно определять территорию риска. Сейчас же в регионе работают спецподразделения, которые отслеживают воздушную обстановку и определяют районы возможного воздействия беспилотников.

При этом, если опасность будет распространяться на большую часть Краснодарского края, уведомления получат все жители региона.

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Также Клушин объяснил, почему SMS-оповещения нередко приходят с задержкой. По его словам, операторы связи отправляют сообщения партиями, а не одновременно, поэтому доставка может занимать до полутора часов. При этом уведомить всех граждан одновременно технически невозможно. 

Глава краевого управления МЧС рекомендовал жителям Кубани пользоваться дополнительными каналами оповещения:

«В частности, с 13 июля сообщения о беспилотной опасности начали поступать через официальный аккаунт Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в мессенджере Max».

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-10 регионов России по числу атак БПЛА за 2026 год.

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