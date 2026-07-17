Предупреждать будут не всех. МЧС изменит систему оповещения при угрозе атаки БПЛА на Кубани
На Кубани уведомления об угрозе беспилотников будут получать только жители, находящиеся в зоне риска
17 июля начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил об изменениях в системе оповещения жителей об угрозе атак БПЛА. Его слова приводит «Коммерсант».
Теперь сообщения о беспилотной опасности будут получать не все жители Краснодарского края, как это было раньше, а только те, кто находится в зоне возможной угрозы.
По словам Клушина, ранее МЧС не могло оперативно определять территорию риска. Сейчас же в регионе работают спецподразделения, которые отслеживают воздушную обстановку и определяют районы возможного воздействия беспилотников.
При этом, если опасность будет распространяться на большую часть Краснодарского края, уведомления получат все жители региона.
Также Клушин объяснил, почему SMS-оповещения нередко приходят с задержкой. По его словам, операторы связи отправляют сообщения партиями, а не одновременно, поэтому доставка может занимать до полутора часов. При этом уведомить всех граждан одновременно технически невозможно.
Глава краевого управления МЧС рекомендовал жителям Кубани пользоваться дополнительными каналами оповещения:
«В частности, с 13 июля сообщения о беспилотной опасности начали поступать через официальный аккаунт Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в мессенджере Max».
Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-10 регионов России по числу атак БПЛА за 2026 год.