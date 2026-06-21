23 июня в Краснодаре ограничат движение по улице Гоголя

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В центре Краснодара временно перекроют участок улицы Гоголя из-за мероприятия в филармонии

Администрация Краснодара сообщила, что 23 июня в центре Краснодара будет временно ограничено движение транспорта. Причина — проведение мероприятия в филармонии имени Пономаренко.

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Ограничение затронет участок улицы Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Оно будет действовать с 06:00 до 21:00.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать пути объезда.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят ловить автомобили без номеров с помощью камер на перекрестках. 

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23 июня в Краснодаре ограничат движение по улице Гоголя
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