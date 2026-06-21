23 июня в Краснодаре ограничат движение по улице Гоголя

В центре Краснодара временно перекроют участок улицы Гоголя из-за мероприятия в филармонии

Администрация Краснодара сообщила, что 23 июня в центре Краснодара будет временно ограничено движение транспорта. Причина — проведение мероприятия в филармонии имени Пономаренко.

Ограничение затронет участок улицы Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Оно будет действовать с 06:00 до 21:00. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать пути объезда.