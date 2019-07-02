В Сочи у фотографов изъяли маленькую львицу, макаку и двух попугаев
В Сочи 2 июля начала работу межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным фотобизнесом с животными.
«В первый день проверки на территории Адлерского района выявлена группа фотографов, которые снимали с экзотическими животными без необходимых документов. Нарушители предлагали сфотографироваться на выбор с маленькой львицей, яванской макакой и двумя попугаями ара. Все экзотические животные изъяты и помещены в специализированные организации города на временное содержание», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В мониторинговую группу вошли представители департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи, управления ветеринарии, УВД и Росприроднадзора.
Юга.ру спросили у мэрии Сочи, куда будут направлять изъятых животных, но однозначного ответа на этот вопрос, похоже, пока нет. «В соответствии с ФЗ от 27.11.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными" эти животные будут либо выпущены в дикую природу, либо определены в зоопарк Сочи или Краснодарского края. Предварительная договоренность об этом есть», — пояснили в пресс-службе города-курорта.
Как сообщали Юга.ру, в июне жители Сочи создали петицию и потребовали законодательно запретить фотобизнес с животными. К моменту публикации этой новости под письмом подписались более 66 тысяч человек.
В конце июня кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов начали власти Анапы. 26 июня по инициативе прокуратуры у фотографов забрали краснокнижного котенка африканского льва и поместили его в зоопарк, а 1 июля полицейские изъяли еще одного львенка. 2 июля в Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота.
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Во исполнение поручения Главы города Сочи @an_pakhomov на территории муниципального образования начала работу межведомственная рабочая группа по мониторингу мест общего пользования на предмет незаконного использования объектов животного мира при оказании фотоуслуг. В группу вошли представители департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи, управления ветеринарии, УВД и Росприроднадзора. В первый день мониторинга на территории Адлерского района выявлена группа лиц, осуществляющих фотоуслуги с экзотическими животными без необходимых документов. Нарушители предлагали сфотографироваться на выбор с маленькой львицей, яванской макакой и двумя попугаями ара. По результатам составлены протоколы об административных правонарушениях. Все экзотические животные изъяты и помещены в специализированные организации города на временное содержание. Работа мониторинговой группы будет продолжена на постоянной основе. #ecologysochi #сочи #sochi #экология #фотосживотными #защитаживотных
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