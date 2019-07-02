В Сочи у фотографов изъяли маленькую львицу, макаку и двух попугаев

В Сочи 2 июля начала работу межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным фотобизнесом с животными.

«В первый день проверки на территории Адлерского района выявлена группа фотографов, которые снимали с экзотическими животными без необходимых документов. Нарушители предлагали сфотографироваться на выбор с маленькой львицей, яванской макакой и двумя попугаями ара. Все экзотические животные изъяты и помещены в специализированные организации города на временное содержание», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. В мониторинговую группу вошли представители департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи, управления ветеринарии, УВД и Росприроднадзора.

Юга.ру спросили у мэрии Сочи, куда будут направлять изъятых животных, но однозначного ответа на этот вопрос, похоже, пока нет. «В соответствии с ФЗ от 27.11.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными" эти животные будут либо выпущены в дикую природу, либо определены в зоопарк Сочи или Краснодарского края. Предварительная договоренность об этом есть», — пояснили в пресс-службе города-курорта.