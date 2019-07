В Сочи у фотографов изъяли маленькую львицу, макаку и двух попугаев

View this post on Instagram

Во исполнение поручения Главы города Сочи @an_pakhomov на территории муниципального образования начала работу межведомственная рабочая группа по мониторингу мест общего пользования на предмет незаконного использования объектов животного мира при оказании фотоуслуг. В группу вошли представители департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи, управления ветеринарии, УВД и Росприроднадзора. В первый день мониторинга на территории Адлерского района выявлена группа лиц, осуществляющих фотоуслуги с экзотическими животными без необходимых документов. Нарушители предлагали сфотографироваться на выбор с маленькой львицей, яванской макакой и двумя попугаями ара. По результатам составлены протоколы об административных правонарушениях. Все экзотические животные изъяты и помещены в специализированные организации города на временное содержание. Работа мониторинговой группы будет продолжена на постоянной основе. #ecologysochi #сочи #sochi #экология #фотосживотными #защитаживотных