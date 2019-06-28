Краснодарская прокуратура потребовала 14 лет тюрьмы для обвиняемого в каннибализме Бакшеева
В Краснодаре 27 июня прокуратура потребовала 14 лет и три месяца колонии строгого режима для Дмитрия Бакшеева, которого обвиняют в каннибализме
Эту информацию подтвердили порталу Юга.ру в прокуратуре Краснодарского края.
Адвокат обвиняемого Юлия Федотова рассказала порталу Юга.ру, что 27 июня по делу Бакшеева состоялись прения сторон. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших).
«Бакшеев вину в убийстве не признает. Он говорит, что нашел на улице мешок с головой, рукой и ногой. Дома он с этим всем фотографировался. Мой подзащитный не отрицает, что надругался над этими частями тела. В деле много несостыковок. Например, не исследована одежда, в которой были Бакшеевы во время убийства. Если бы оно произошло, то они были бы все в крови — как бы они тогда прошли на КПП в общежитие? — сказала юрист. — Судебно-медицинская экспертиза показала, что в теле отсутствовало сердце. Хотя в обвинительном заключении указано, что Бакшеев ножом два раза ударил женщину в область груди. Она скончалась в результате гемотампонады перикарда [разрыва сердца — Юга.ру]».
Федотова отметила, что неизвестно, куда пропала одежда убитой. Также не нашли орудие, которым она была убита.
«Потерпевшим выступает ее сожитель. Здесь тоже много непонятных вещей. Например, непонятно, почему он обратился в полицию [с сообщением — Юга.ру] о пропаже женщины только через 11 дней. Она пропала 7 сентября, а заявление поступило 18-го. К тому же известно, что женщина ранее так долго никуда не пропадала», — уточнила адвокат.
Она добавила, что оглашение приговора состоится 28 июня в 14:00.
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Как сообщали Юга.ру, Дмитрия Бакшеева задержали в сентябре 2017 года после того, как дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями, а на территории училища обнаружили ведро с частями тела погибшей. В квартире Бакшеева и его жены Натальи нашли замороженные останки убитой.
В сентябре 2018 года года Наталью Бакшееву признали вменяемой. Коллегия присяжных заседателей 4 февраля решила, что женщина виновна и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима за подстрекательство к убийству.
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