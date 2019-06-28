Краснодарская прокуратура потребовала 14 лет тюрьмы для обвиняемого в каннибализме Бакшеева

В Краснодаре 27 июня прокуратура потребовала 14 лет и три месяца колонии строгого режима для Дмитрия Бакшеева, которого обвиняют в каннибализме

Адвокат обвиняемого Юлия Федотова рассказала порталу Юга.ру, что 27 июня по делу Бакшеева состоялись прения сторон. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших).

«Бакшеев вину в убийстве не признает. Он говорит, что нашел на улице мешок с головой, рукой и ногой. Дома он с этим всем фотографировался. Мой подзащитный не отрицает, что надругался над этими частями тела. В деле много несостыковок. Например, не исследована одежда, в которой были Бакшеевы во время убийства. Если бы оно произошло, то они были бы все в крови — как бы они тогда прошли на КПП в общежитие? — сказала юрист. — Судебно-медицинская экспертиза показала, что в теле отсутствовало сердце. Хотя в обвинительном заключении указано, что Бакшеев ножом два раза ударил женщину в область груди. Она скончалась в результате гемотампонады перикарда [разрыва сердца — Юга.ру]».

Федотова отметила, что неизвестно, куда пропала одежда убитой. Также не нашли орудие, которым она была убита.

«Потерпевшим выступает ее сожитель. Здесь тоже много непонятных вещей. Например, непонятно, почему он обратился в полицию [с сообщением — Юга.ру] о пропаже женщины только через 11 дней. Она пропала 7 сентября, а заявление поступило 18-го. К тому же известно, что женщина ранее так долго никуда не пропадала», — уточнила адвокат.

Она добавила, что оглашение приговора состоится 28 июня в 14:00.