На Крымскому мосту водитель разогнался до рекордных 243 км/ч

В МВД 26 июня рассказали о фиксации рекордного превышения скорости при езде по Крымском мосту

О рекордном нарушении, произошедшем в феврале, рассказал в июне в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев, сообщает «Газета.ru».

По его словам, нужно быть самоубийцей, чтобы ездить по дороге с такой скоростью. Зачастую вероятность аварии зависит не от машины, а от дорожного полотна и дефектов на нем, особенно если человек впервые едет по мосту.

За превышение скорости водитель получил штраф 5 тыс. рублей.