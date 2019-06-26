На Крымскому мосту водитель разогнался до рекордных 243 км/ч
В МВД 26 июня рассказали о фиксации рекордного превышения скорости при езде по Крымском мосту
О рекордном нарушении, произошедшем в феврале, рассказал в июне в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев, сообщает «Газета.ru».
По его словам, нужно быть самоубийцей, чтобы ездить по дороге с такой скоростью. Зачастую вероятность аварии зависит не от машины, а от дорожного полотна и дефектов на нем, особенно если человек впервые едет по мосту.
За превышение скорости водитель получил штраф 5 тыс. рублей.
Как сообщали Юга.ру, Крымский мост протяженностью 19 км начали строить в феврале 2016 года. С мая 2018 года его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. В октябре по нему начали ездить грузовики.
В июле 2018 года на мосту начали укладывать первые рельсы. Железнодорожную часть Крымского моста собираются открыть 1 декабря 2019 года. 15 июня строители завершили монтаж первого пути ж/д части.
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