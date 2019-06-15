На Крымском мосту построили первый железнодорожный путь

Строители завершили монтаж первого пути железнодорожной части Крымского моста между Таманью и Керчью

«Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки 14 июня была проведена стыковка двух именных звеньев — "Тамань" и "Керчь"», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Отмечается, что на строительство колеи длиной 19 км ушло 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал.

Уложенный путь будут использовать для перевозки грузов на те участки, где продолжается строительство железной дороги. На втором пути осталось уложить 7 км колеи. По словам строителей, работы ведутся с небольшим опережением графика, передает RT. Параллельно со строительством моста ведутся работы по укладке подходов к нему. Со стороны Крыма это двухпутная дорога длиной 18 км от действующей станции Багерово (сейчас уложена почти половина), а на таманском берегу прокладывают 40-километровый двухпутный участок (верхнее строение готово полностью).