На Крымском мосту построили первый железнодорожный путь
Строители завершили монтаж первого пути железнодорожной части Крымского моста между Таманью и Керчью
«Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки 14 июня была проведена стыковка двух именных звеньев — "Тамань" и "Керчь"», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Отмечается, что на строительство колеи длиной 19 км ушло 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал.
Уложенный путь будут использовать для перевозки грузов на те участки, где продолжается строительство железной дороги. На втором пути осталось уложить 7 км колеи. По словам строителей, работы ведутся с небольшим опережением графика, передает RT.
Параллельно со строительством моста ведутся работы по укладке подходов к нему. Со стороны Крыма это двухпутная дорога длиной 18 км от действующей станции Багерово (сейчас уложена почти половина), а на таманском берегу прокладывают 40-километровый двухпутный участок (верхнее строение готово полностью).
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Как сообщали Юга.ру, Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. С мая 2018 года его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. В октябре по нему начали ездить грузовики.
В июле 2018 года на мосту начали укладывать первые рельсы. Железнодорожную часть Крымского моста собираются открыть 1 декабря 2019 года. Планируется, что железная дорога будет практически бесшумной.
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