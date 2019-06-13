На месте снесенного дома на улице Новороссийской в Краснодаре разобьют сквер
В Краснодаре планируют сделать сквер «Новороссийский» на месте снесенного аварийного дома
Об этом 13 июня сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. Участок на улице Новороссийской, 176, где был ветхий дом 1949 года постройки, уже расчистили после сноса. 15-квартирный дом расселили в 2017 году после того, как его признали аварийным.
Первышов отметил, что территории после сноса аварийных домов планируют оставлять общественными, приводить в порядок и благоустраивать.
«В городе еще много домов, где жутко находиться, не то что жить. Поэтому переселение из ветхого жилого фонда необходимо продолжать. Но при этом сможем добиваться двойной пользы городу и горожанам», — сказал глава города.
Власти вместе с краснодарцами обсудили план благоустройства новой зеленой зоны. В обсуждении участвовали жители улиц Новороссийской, Ялтинской, Таганрогской, Волжской. Первышов поручил создать рабочую группу, в которую войдут жители района и главный архитектор города Наталья Машталир. Они должны придумать, как лучше обустроить сквер.
Площадь участка составляет 0,9 га. Большая часть территории может уйти под спортивную и детскую площадки. В сквере хотят высадить деревья и кустарники, разбить цветочные клумбы.
Рядом с расчищенным участком находятся старые металлические гаражи. После их сноса территорию сквера расширят. Также собираются сделать несколько парковочных мест.
Мэр поручил Наталье Машталир до конца лета представить дизайн-проект сквера. Новую зеленую зону хотят внести в программу по благоустройству на 2020 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в 2019 году планируют благоустроить шесть зеленых зон: скверы «Садовый», «Студенческий», «Фестивальный» и Пограничников, а также бульвары Офицерский и Гагаринский.
Статьи ПартнерскийПочему масло-спрей Altaria идеально для шеф-поваров и для вас
Партнерский материал Эволюции Юга.ру с фестиваля Gastreet в Сочи
И еще несколько причин пойти на фестиваль Streetosphere в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.