На месте снесенного дома на улице Новороссийской в Краснодаре разобьют сквер

В Краснодаре планируют сделать сквер «Новороссийский» на месте снесенного аварийного дома

Об этом 13 июня сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. Участок на улице Новороссийской, 176, где был ветхий дом 1949 года постройки, уже расчистили после сноса. 15-квартирный дом расселили в 2017 году после того, как его признали аварийным .

«В городе еще много домов, где жутко находиться, не то что жить. Поэтому переселение из ветхого жилого фонда необходимо продолжать. Но при этом сможем добиваться двойной пользы городу и горожанам», — сказал глава города.

Первышов отметил, что территории после сноса аварийных домов планируют оставлять общественными, приводить в порядок и благоустраивать.

Власти вместе с краснодарцами обсудили план благоустройства новой зеленой зоны. В обсуждении участвовали жители улиц Новороссийской, Ялтинской, Таганрогской, Волжской. Первышов поручил создать рабочую группу, в которую войдут жители района и главный архитектор города Наталья Машталир. Они должны придумать, как лучше обустроить сквер.

Площадь участка составляет 0,9 га. Большая часть территории может уйти под спортивную и детскую площадки. В сквере хотят высадить деревья и кустарники, разбить цветочные клумбы.

Рядом с расчищенным участком находятся старые металлические гаражи. После их сноса территорию сквера расширят. Также собираются сделать несколько парковочных мест.

Мэр поручил Наталье Машталир до конца лета представить дизайн-проект сквера. Новую зеленую зону хотят внести в программу по благоустройству на 2020 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.