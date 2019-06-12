На Гагаринском бульваре Краснодара высадят более 230 деревьев и более 4,7 тыс. кустарников

Краснодарский край

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В Краснодаре в июне начали работы по благоустройству Гагаринского бульвара в Фестивальном микрорайоне

Гагаринский бульвар находится в Прикубанском округе на улице Гагарина от Герцена до Воровского. Его площадь составляет 2,1 га.

Сейчас специалисты ведут на бульваре подготовительные работы. Они демонтируют плитку на основной аллее. Планируется, что тротуарную плитку, которая еще в хорошем состоянии, используют для благоустройства других территорий Прикубанского округа.

Всего на бульваре хотят высадить высадят 232 новых дерева и 4,7 тыс. кустарников. На Гагаринском обустроят спортивную и детскую игровую площадки. На них будет специальное травмобезопасное резиновое покрытие. Рабочие отремонтируют сети уличного освещения и установят 34 новых фонаря. Также на бульваре предусмотрят место для установки в будущем арт-объекта, сообщили 12 июня в пресс-службе администрации Краснодара.

Посмотреть дизайн-проект Гагаринского бульвара можно здесь.

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Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в 2019 году планируют благоустроить шесть зеленых зон: скверы «Садовый», «Студенческий», «Фестивальный» и Пограничников, а также бульвары Офицерский и Гагаринский.

В марте в Краснодаре представили проект по вертикальному озеленению города. Его авторы предлагают облагородить городскую среду при помощи зелени, сделать улицы более привлекательными, а город в целом — более комфортным и экологичным. 

Благоустройство Краснодар Парки
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