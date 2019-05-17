В Молодежном микрорайоне Краснодара вместо многоэтажек пообещали сделать парк

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 мая пообещал, что в Молодежном микрорайоне Краснодара на территории, запланированной под застройку, создадут парк

Об этом глава региона заявил на встрече с жителями микрорайона, которые и попросили его сохранить парк, рассказала пресс-служба краевой администрации.

Участок площадью 4,5 га находится между жилыми многоэтажками. Изначально там собирались построить жилые дома и коммерческие здания. Кондратьев поручил вернуть землю в собственность города и сделать там зеленую зону.