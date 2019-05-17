В Молодежном микрорайоне Краснодара вместо многоэтажек пообещали сделать парк
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 мая пообещал, что в Молодежном микрорайоне Краснодара на территории, запланированной под застройку, создадут парк
Об этом глава региона заявил на встрече с жителями микрорайона, которые и попросили его сохранить парк, рассказала пресс-служба краевой администрации.
Участок площадью 4,5 га находится между жилыми многоэтажками. Изначально там собирались построить жилые дома и коммерческие здания. Кондратьев поручил вернуть землю в собственность города и сделать там зеленую зону.
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Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в ближайшее время власти города займутся процессом по расторжению договора аренды. По его прогнозам, к сентябрю участок вернут в собственность Краснодара и подготовят проект благоустройства, сообщила пресс-служба городской администрации.
Как писали Юга.ру, с начала года в собственность Краснодара вернули 17 га земли на улице Московской, сквер на Морской/Дзержинского, восемь участков под незаконными ларьками, землю на углу улиц Седина и Постовой, где собираются сделать сквер, а также участок земли возле Чистяковской рощи.
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