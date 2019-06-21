В Краснодаре начали благоустраивать «Студенческий» сквер

В Пашковском микрорайоне Краснодара в июне начались работы по благоустройству «Студенческого» сквера

Сквер занимает площадь 1,1 га в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и им. Е.Бершанской. Его давно не ремонтировали: все оборудование обветшало, зеленая зона нуждалась в реконструкции.

В сквере планируют заменить покрытие на дорожках, высадить дополнительные деревья и кустарники, создать детскую и многофункциональную спортивную площадки.

Сейчас в «Студенческом» завершают демонтаж старого асфальтового покрытия. Также там начали формировать нижний слой для укладки тротуарной плитки на главной аллее. Специалисты уже сделали санитарную обрезку зеленых насаждений, убрали аварийные деревья. Осенью в сквере планируют высадить 50 новых деревьев — лип, сосен, магнолий и черемух, и больше 4 тыс. новых кустарников. Озеленение завершат высадкой роз на цветочных клумбах.

После ремонта дорожек и главной аллеи рабочие установят около 50 новых лавочек и столько же светильников, сформируют газоны, создадут систему автоматического полива, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Евгений Первышов во время утреннего объезда поручил благоустроить примыкающую к скверу территорию техникума управления, информатизации и сервиса.

Кроме того, на новой детской площадке планируют уложить безопасное прорезиненное покрытие, установить 22 элемента игрового и спортивного оборудования. Также там поставят новые столы для настольного тенниса.