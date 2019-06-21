В Краснодаре начали благоустраивать «Студенческий» сквер

Краснодарский край

Распечатать

В Пашковском микрорайоне Краснодара в июне начались работы по благоустройству «Студенческого» сквера

Читайте также:

В сквере планируют заменить покрытие на дорожках, высадить дополнительные деревья и кустарники, создать детскую и многофункциональную спортивную площадки. 

Сквер занимает площадь 1,1 га в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и им. Е.Бершанской. Его давно не ремонтировали: все оборудование обветшало, зеленая зона нуждалась в реконструкции.

Сейчас в «Студенческом» завершают демонтаж старого асфальтового покрытия. Также там начали формировать нижний слой для укладки тротуарной плитки на главной аллее. Специалисты уже сделали санитарную обрезку зеленых насаждений, убрали аварийные деревья. Осенью в сквере планируют высадить 50 новых деревьев — лип, сосен, магнолий и черемух, и больше 4 тыс. новых кустарников. Озеленение завершат высадкой роз на цветочных клумбах.

После ремонта дорожек и главной аллеи рабочие установят около 50 новых лавочек и столько же светильников, сформируют газоны, создадут систему автоматического полива, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Евгений Первышов во время утреннего объезда поручил благоустроить примыкающую к скверу территорию техникума управления, информатизации и сервиса.

Кроме того, на новой детской площадке планируют уложить безопасное прорезиненное покрытие, установить 22 элемента игрового и спортивного оборудования. Также там поставят новые столы для настольного тенниса.

Работы планируют завершить к празднованию Дня города в конце сентября 2019 года.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, жители Краснодара во время рейтингового голосования в марте 2018 года выбрали для благоустройства скверы — «Садовый», «Студенческий», «Фестивальный» и Пограничников. В январе дизайн-проекты этих зеленых зон прошли государственную экспертизу. Власти в начале июня рассказали, как хотят благоустроить четыре сквера и два бульвара в 2019 году.

В июне в краевой столице начали благоустраивать территорию в сквере Пограничников. Там планируют установить садовые диваны.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Парки
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре начали благоустраивать «Студенческий» сквер
«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»
В Краснодаре инвалида-колясочника задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Он утверждает, что выращивал каннабис для себя, чтобы переносить боль
В Краснодаре пропала Екатерина Габитова с родимым пятном в виде полумесяца на плече
В Краснодаре ищут водителя Infiniti, который протаранил и перевернул иномарку и убежал
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Лента новостей

В Анапе детям запретили купаться в море

Статьи

Восемь самых красивых мест для отдыха с палаткой в Крыму

Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»

Статьи

День йоги, песочное рисование, поход на Архыз

Чем заняться на выходных с 21 по 23 июня. Выбор Эволюции Юга.ру

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале