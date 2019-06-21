В Краснодаре начали благоустраивать «Студенческий» сквер
В Пашковском микрорайоне Краснодара в июне начались работы по благоустройству «Студенческого» сквера
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В сквере планируют заменить покрытие на дорожках, высадить дополнительные деревья и кустарники, создать детскую и многофункциональную спортивную площадки.
Сквер занимает площадь 1,1 га в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и им. Е.Бершанской. Его давно не ремонтировали: все оборудование обветшало, зеленая зона нуждалась в реконструкции.
Сейчас в «Студенческом» завершают демонтаж старого асфальтового покрытия. Также там начали формировать нижний слой для укладки тротуарной плитки на главной аллее. Специалисты уже сделали санитарную обрезку зеленых насаждений, убрали аварийные деревья. Осенью в сквере планируют высадить 50 новых деревьев — лип, сосен, магнолий и черемух, и больше 4 тыс. новых кустарников. Озеленение завершат высадкой роз на цветочных клумбах.
После ремонта дорожек и главной аллеи рабочие установят около 50 новых лавочек и столько же светильников, сформируют газоны, создадут систему автоматического полива, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Евгений Первышов во время утреннего объезда поручил благоустроить примыкающую к скверу территорию техникума управления, информатизации и сервиса.
Кроме того, на новой детской площадке планируют уложить безопасное прорезиненное покрытие, установить 22 элемента игрового и спортивного оборудования. Также там поставят новые столы для настольного тенниса.
Работы планируют завершить к празднованию Дня города в конце сентября 2019 года.
Как сообщали Юга.ру, жители Краснодара во время рейтингового голосования в марте 2018 года выбрали для благоустройства скверы — «Садовый», «Студенческий», «Фестивальный» и Пограничников. В январе дизайн-проекты этих зеленых зон прошли государственную экспертизу. Власти в начале июня рассказали, как хотят благоустроить четыре сквера и два бульвара в 2019 году.
В июне в краевой столице начали благоустраивать территорию в сквере Пограничников. Там планируют установить садовые диваны.
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