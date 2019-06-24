Почти 55 млн рублей хотят потратить на благоустройство краснодарского Студенческого сквера в 1 га
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 24 июня сообщил, что на благоустройство Студенческого сквера в Краснодаре выделили почти 55 млн рублей
Сквер находится в Пашковском микрорайоне в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и Бершанской. В июне уже приступили к его благоустройству.
Глава края отметил, что эту территорию облагородят в 2019 году. На эти цели по проекту «Формирование комфортной городской среды» выделили 54,7 млн рублей. По словам Кондратьева, контракт с подрядчиком уже заключили. В сквере на площади 1,1 га сделают новые тротуары, детские и спортивные площадки. Также там установят видеонаблюдение.
Губернатор добавил, что в этом году в краевом бюджете на благоустройство предусмотрели почти 2 млрд рублей. На Кубани собираются привести в порядок 102 двора и общественные территории, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, жители Краснодара во время рейтингового голосования в марте 2018 года выбрали для благоустройства скверы — «Садовый», «Студенческий», «Фестивальный» и Пограничников. В январе дизайн-проекты этих зеленых зон прошли государственную экспертизу. Власти в начале июня рассказали, как в 2019 году собираются благоустроить четыре сквера и два бульвара.
В июне в краевой столице начали благоустраивать территорию в сквере Пограничников. Там планируют установить садовые диваны. На Гагаринском бульваре высадят более 230 деревьев и более 4,7 тыс. кустарников. В сквере «Фестивальном» обустроят тематические зоны с игровым и спортивным оборудованием для детей в форме сот.
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