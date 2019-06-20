В краснодарском сквере Пограничников хотят установить садовые диваны
В сквере Пограничников Краснодара в июне начали благоустраивать территорию
Зеленая зона находится на улице Мачуги. Его площадь составляет 2,4 га. Сейчас там демонтировали старый асфальтобетон. Территорию выравнивают для укладки тротуарной плитки.
Директор городского управления коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Буряк 20 июня рассказал, что во время благоустройства высадят 70 молодых деревьев и более 3,2 тыс. кустарников, установят садовые диваны, приведут в порядок парковочную площадку.
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В сквере обустроят спортивную зону и обновят детскую площадку. Общая площадь этих площадок составит почти 1 тыс. кв. метров. На них уложат бесшовное безопасное резиновое покрытие, установят игровое оборудование и спортивные тренажеры.
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил подрядчику прокладывать новые пешеходные дорожки в сквере именно там, где привыкли ходить жители. Он добавил, что вместе с пограничным управлением ФСБ России по краю нужно установить элементы патриотической и военной тематики.
Благоустройство планируют завершить до конца сентября. Первышов отметил, что обновленный сквер нужно открыть до Дня города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, сквер Пограничников появился в Краснодаре в 2013 году. В декабре 2015 года там открыли памятник пограничникам. В конце мая 2019 года из-за преобразования Старокубанского кольца в сквер Пограничников пересадили более 120 деревьев и кустарников.
Жители краевого центра во время рейтингового голосования в марте 2018 года выбрали для благоустройства скверы — «Садовый», «Студенческий», «Фестивальный» и Пограничников. В январе дизайн-проекты этих зеленых зон прошли государственную экспертизу. Власти в начале июня рассказали, как хотят благоустроить четыре сквера и два бульвара в 2019 году.
В краснодарском сквере Пограничников хотят установить садовые диваны
В сквере на улице Мачуги начали благоустраивать сквер
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