В краснодарском сквере Пограничников хотят установить садовые диваны

Директор городского управления коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Буряк 20 июня рассказал, что во время благоустройства высадят 70 молодых деревьев и более 3,2 тыс. кустарников, установят садовые диваны, приведут в порядок парковочную площадку.

Зеленая зона находится на улице Мачуги. Его площадь составляет 2,4 га. Сейчас там демонтировали старый асфальтобетон. Территорию выравнивают для укладки тротуарной плитки.

В сквере обустроят спортивную зону и обновят детскую площадку. Общая площадь этих площадок составит почти 1 тыс. кв. метров. На них уложат бесшовное безопасное резиновое покрытие, установят игровое оборудование и спортивные тренажеры.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил подрядчику прокладывать новые пешеходные дорожки в сквере именно там, где привыкли ходить жители. Он добавил, что вместе с пограничным управлением ФСБ России по краю нужно установить элементы патриотической и военной тематики.

Благоустройство планируют завершить до конца сентября. Первышов отметил, что обновленный сквер нужно открыть до Дня города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.