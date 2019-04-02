Проект вертикального озеленения Краснодара прошел в акселератор городских проектов

Краснодарский проект «Зеленый экран города» 1 апреля прошел отбор в крауд-акселератор программы «100 городских лидеров»

В голосовании за 20 городских проектов участвовали более 9 тыс. пользователей. «Зеленый экран города» не прошел в финал по итогам голосования, но его выбрали дополнительно к шести проектам.

При подведении итогов учитывали размер города, активность голосовавших и мнение экспертов, сообщается на сайте проекта.