Проект вертикального озеленения Краснодара прошел в акселератор городских проектов
Краснодарский проект «Зеленый экран города» 1 апреля прошел отбор в крауд-акселератор программы «100 городских лидеров»
В голосовании за 20 городских проектов участвовали более 9 тыс. пользователей. «Зеленый экран города» не прошел в финал по итогам голосования, но его выбрали дополнительно к шести проектам.
При подведении итогов учитывали размер города, активность голосовавших и мнение экспертов, сообщается на сайте проекта.
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Как сообщали Юга.ру, авторы проекта «Зеленый экран города» предлагают облагородить городскую среду при помощи зелени, сделать улицы более привлекательными, а город в целом — более комфортным и экологичным. Они предлагают использовать вертикальное озеленение, высадить вьющиеся растения вдоль заборов, зданий и сооружений. Авторы проекта полагают, что это снизит нагрузку от выхлопных газов, пыли, шума, улучшить физическое и психическое здоровье горожан.
Программа Агентства стратегических инициатив и госкорпорации «Росатом» «100 городских лидеров» началась в январе, рассчитана на пять лет и включает в себя акселератор городских проектов, работу участников с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу 100gorodov.ru.
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