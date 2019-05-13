В Краснодаре деревья и кустарники со Старокубанского кольца собираются пересадить в сквер
Мэр Краснодара Евгений Первышов 13 мая поручил пересадить деревья и кустарники со Старокубанского кольца, которое будут реорганизовывать
В Краснодаре с 1 июня начнут преобразовывать Старокубанское кольцо. Через него по зеленому островку хотят проложить по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по Ставропольской через Старокубанскую.
Всего на зеленом островке на Старокубанской растет более 120 деревьев и кустарников: 20 декоративных слив, 100 кустарников барбариса и несколько туй. Они попадают в зону дорожных работ. Мэр поручил пересадить все растения в сквер Пограничников на улице Мачуги. Специалисты городского центра озеленения уже приступили к этим работам.
«Специалисты провели оценку и пришли к выводу, что их [растения] можно пересадить и сохранить. Не вырубать ни одного дерева, а аккуратно переместить все зеленые насаждения со Старокубанского кольца на новое место и постараться максимально сохранить», — сказал глава города.
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Замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК, начальник отдела озеленения Иса Чингариев пояснил, что в сквере Пограничников уже подготовили посадочные места для растений. По его словам, из-за жаркой погоды потребуется максимальный уход, чтобы они прижились. Полностью пересадку деревьев и кустарников планируют завершить 14 мая.
В сквере деревья и кустарники будут расти постоянно. Их не планируют пересаживать обратно на перекресток.
После преобразования Старокубанского кольца там хотят высадить новые деревья и кустарники, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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