В Краснодаре деревья и кустарники со Старокубанского кольца собираются пересадить в сквер

В Краснодаре с 1 июня начнут преобразовывать Старокубанское кольцо. Через него по зеленому островку хотят проложить по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по Ставропольской через Старокубанскую.

Всего на зеленом островке на Старокубанской растет более 120 деревьев и кустарников: 20 декоративных слив, 100 кустарников барбариса и несколько туй. Они попадают в зону дорожных работ. Мэр поручил пересадить все растения в сквер Пограничников на улице Мачуги. Специалисты городского центра озеленения уже приступили к этим работам.

«Специалисты провели оценку и пришли к выводу, что их [растения] можно пересадить и сохранить. Не вырубать ни одного дерева, а аккуратно переместить все зеленые насаждения со Старокубанского кольца на новое место и постараться максимально сохранить», — сказал глава города.