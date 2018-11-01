В четырех скверах Краснодара высадят почти 800 кустарников

В Краснодаре в четырех скверах планируют высадить 177 деревьев и почти 800 кустарников

Проекты озеленения городских скверов разработали по поручению мэра Краснодара Евгения Первышова. По его словам, многие жители города хотят участвовать в благоустройстве краевой столицы: они готовы высаживать аллеи или несколько деревьев.

«Такое желание очень важно и ценно, и мы его должны поддерживать. Именно поэтому нужно продолжить практику разработки схем перспективного озеленения, создания дендропланов, чтобы люди могли получить конкретные рекомендации, где и какие виды зеленых насаждений лучше посадить, в какое время года. Наши специалисты должны оказывать всю консультативную и организационную помощь», — отметил Первышов.

Специалисты составили подробный план, где и какие породы деревьев и кустарников, разновидности цветов можно высадить с учетом сезонности растений и приживаемости в условиях города и климатического пояса, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Планируют высадить 177 деревьев и около 800 кустарников в четырех зеленых зонах:

Сквер «Дубинский» — территория 0,4 га, ограниченная улицами Ковтюха и Шевченко и переулком Константиновским

Сквер имени Горького — 0,27 га, улица Кубанская Набережная, 45/4

Сквер «Петровский» — 0,6 га, на пересечении улиц Майкопской и Воронежской

Сквер «Майский» — 1 га, улица Совхозная, 16/А

Консультации по высадке деревьев, кустарников и цветов, их видовой принадлежности, времени и месте посадки можно получить в «Центре озеленения и экологии» по телефону 262-12-62.

Специалисты вместе с главным архитектором Краснодара Натальей Машталир готовят дендропланы еще 45 аллей, улиц и внутридворовых территорий. На сайте администрации города есть раздел, где размещают уже готовые схемы озеленения.