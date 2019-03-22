Краснодарские активисты хотят реализовать проект по вертикальному озеленению города

Краснодарское движение «Помоги городу» призывает горожан поддержать проект «Зеленый экран города» в программе «100 городских лидеров»

Авторы проекта «Зеленый экран города» предлагают облагородить городскую среду при помощи зеленых насаждений, сделать улицы более привлекательными, а город в целом — более комфортным и экологичным. Вьющиеся растения планируют высадить вдоль заборов, зданий и сооружений. По мнению активистов, это позволит снизить нагрузку от выхлопных газов, пыли, шума, улучшить физическое и психическое здоровье горожан.

Благодаря программе Агентства стратегических инициатив и госкорпорации «Росатом» «100 городских лидеров» проект может получить шанс на реализацию. Программа стартовала в январе, она рассчитана на пять лет и включает в себя акселератор городских проектов, работу участников с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений 100gorodov.ru. На ней же можно поддержать проект краснодарских активистов.

Всего в отборочном туре программы приняли участие 154 города из 74 регионов. Проект «Зеленый экран города» прошел в третий тур дополнительного голосования. В ближайшие несколько недель будут названы 45 проектов, которые продолжат работу в рамках программы.