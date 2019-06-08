Из Краснодара в Крым могут пустить электрички
После запуска в эксплуатацию Крымского моста, Краснодар и Крым могут связать электричками
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о прорабатывании возможности связать Краснодар и Крым поездами ближнего следования, то есть — электричками, об этом сообщает ТАСС.
Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума отметил, что проект будет максимально комфортным для пассажиров. Также планируется связать электричками Краснодар и Тамань. Поезда пойдут через город-курорт Анапу. Предполагается, что на линиях, связывающих краевую столицу с Таманью и Крымским полуостровом, будут запущены скоростной подвижный состав с высоким уровнем комфорта.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в настоящее время разрабатывает варианты реализации проектов.
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