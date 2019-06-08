Из Краснодара в Крым могут пустить электрички

После запуска в эксплуатацию Крымского моста, Краснодар и Крым могут связать электричками

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о прорабатывании возможности связать Краснодар и Крым поездами ближнего следования, то есть — электричками, об этом сообщает ТАСС.

Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума отметил, что проект будет максимально комфортным для пассажиров. Также планируется связать электричками Краснодар и Тамань. Поезда пойдут через город-курорт Анапу. Предполагается, что на линиях, связывающих краевую столицу с Таманью и Крымским полуостровом, будут запущены скоростной подвижный состав с высоким уровнем комфорта.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в настоящее время разрабатывает варианты реализации проектов.